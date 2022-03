„Byla to nádherná budova a vybavená vším možným. V Repre se pořádaly třeba plesy, například filmařské, které dělala naše organizace,“ zavzpomínal 96letý Jiří Marek, bývalý předseda kroužku amatérských filmařů, kteří se sdružovali v rámci koncernu Severočeské hnědouhelné doly Most. Senior má ke starému Mostu citový vztah. Bydlel na Palackého třídě, kousek za divadlem a u parku se staletými stromy. Do Repre to měl přes středověké jádro města zhruba jeden kilometr.

Na Repre rád vzpomíná také 75letý kontrabasista Petr Macek. Patřil k hudebníkům, kteří na bálech obstarávali muziku z pódia. „Hráli jsme v krásném velkém sále s vysokým stropem, kam se lidé těšili na bály, které pořádaly šachty a další podniky. Prožil jsem tam hezké chvíle, kus svého mládí,“ řekl muzikant, který v Repre začínal jako student v angažmá proslulého tanečního orchestru Klub 49.

Macek v tomto souboru strávil několik let, kdy rostla obliba nedělních odpoledních čajů v Repre. Taneční muzika tehdy frčela v celém okrese a Reprem prošli hudebníci z různých kapel, včetně big bandů a dechovek. „V šedesátých letech byla na Mostecku velmi kvalitní amatérská hudební tělesa. To v nich ještě hráli muzikanti staré školy z první republiky,“ dodal kontrabasista.

Nepolevující vřelý vztah lidí k zaniklému Mostu přiměl současnou radnici, aby začala financovat projekt virtuální prohlídky starého královského města a vznik jeho minirepliky z kolorovaného plastu. V digitální verzi už vzniklo třírozměrné 2. náměstí a Kostelní náměstí starého Mostu a připravuje se zmenšený model části města. Ulic má postupně přibývat a celá expozice by mohla být hotova do dvou let. „Model Mostu chceme vystavit v městské knihovně,“ sdělil primátor Jan Paparega. Už letos mají být v knihovně brýle pro prohlídku ve virtuální realitě.

Repre zbourané, Repre zavřené

Hornický spolkový dům Repre se ve starém Mostě otevřel v roce 1923. Byl postaven ve východní části města z příspěvků důlních společností v rondokubistickém stylu, který si potrpěl na dekorativní výzdobu a zjemňování hran oblouky. V nákladné budově bylo několik sálů, restaurace, kavárna a kino. Rozsáhlý komplex doplněný o klubovny a byty byl přes půl století kulturním a společenským centrem regionu, než 31. března 1980 padl k zemi při řízené demolici.

V centru nového Mostu ho nahradil modernější kulturní dům Repre, který dodnes stojí, ale je kvůli špatnému technickému stavu od roku 2020 zavřený. Nekonají se v něm plesy, koncerty ani filmová a divadelní představení. Město chce budovu za stovky milionů korun zrekonstruovat s pomocí evropských dotací. Projekt je připravený a má stavební povolení.