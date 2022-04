Kdysi se tam tyčil do výšky památkově chráněný piaristický kostel, který dominoval III. náměstí. Teď na jeho místě nechala mostecká radnice vysázet na šedesát ovocných stromů. Je to základ prvního městského volně přístupného sadu o rozloze fotbalového hřiště, který má být i s vyhlídkovým altánem, cestičkami, lavičkami a odpadkovými koši hotov do léta. Neobvyklý odpočinkový areál nad příjezdovou silnicí k jezeru Most má oživit liduprázdnější část této rekreační oblasti. Ta vznikla zatopením obřího uhelného dolu, kvůli němuž v letech 1965 až 1987 tehdejší totalitní režim zlikvidoval historické město Most.