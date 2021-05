Sedmiletá fenka Annie vrtí vesele ocáskem. Konečně je profesionálně ostříhaná. Od ledna zarostla jako Robinson. „Už jsi zase modelka,“ směje se Wanda Kaslová, odloží speciální nástroje, dá Annie piškot a začne zametat srst na pracovním stole.

Jorkšírský teriér byl prvním psem, kterého živnostnice v pondělí 3. května celého ostříhala ve své provozovně poblíž mostecké nemocnice. Fence také vytáhla pinzetou klíště, které objevila zakousnuté do střapaté hlavy. Všechny tyto důležité zákroky umožnilo nařízení vlády, která s ústupem epidemie koronaviru povolila služby s péčí o těla lidí a zvířat. „Doma jsem ji stříhala jen kolem očí, aby viděla, ale na víc jsem si netroufla. Tak hezky jako paní Kaslová bych ji neostříhala. Annie je k ní zvyklá chodit jednou za dva měsíce. To, že musela mít zavřeno, pro nás byla komplikace,“ svěřila se 31letá chovatelka Daniela, která fenku celou dobu na stole přidržovala.

Živnostnice upozornila, že kvůli zákazu této služby spousta pejsků nebyla od zimy stříhána. „Podle mě je to týrání psů,“ rozhorlila se, když komentovala dlouhodobé omezování péče. „Psům, kteří jsou zvyklí se stříhat, ale stříhat se nemůžou, srst plstnatí a jsou víc náchylní na kožní nemoci. Jde o zdraví, ne jen o estetiku,“ vysvětlila. Podle ní bude stejně jako loni dost zraněných psů, protože lidé je stříhali doma sami a neodborný zásah vede často k pořezání. Část chovatelů stříhá psy i v zimě, protože jim navlékají oblečky. Na podzim je to hlavně kvůli blechám z ježků, které psi rádi honí a očuchávají.

Teď má paní Kaslová diář znovu plný zakázek. „Budu to muset zvládnout,“ uvedla. Chce přijímat jednoho až dva pejsky navíc, protože soucit jí nedovolí nechat je ve štychu: „Jsou celí zarostlí. Nevidíte oči a kde je hlava.“ Za den chce upravit osm až deset psů. Záleží na velikosti a jak drží. Práce bude mít nad hlavu. V papírové evidenci má přes 900 karet psů, které postupně nastřádala za 21 let. A to stříhá i kočky, které se však musejí kvůli vrtění uspat, králíky, morčata a v péči má drápky jednoho papouška.

„Jednou jsem tu dokonce měla i osla z cirkusu,“ řekla. Když jí telefonovali, myslela si, že je to sranda a zavěsila. Jenže pak volali znovu a domluvili se. Osla přivezli dodávkou a ostříhala ho venku, kam natáhla prodlužovací kabel. Nebyl to poslední kuriózní případ. „Nedávno přišla jedna paní, že si koupili ovci, tak jestli bych ji neostříhala,“ řekla živnostnice. Zákaznice si ale musí koupit strojek na ovce, proto strojek na psy by vlnu neutáhl. Podle paní Kaslové by její živnost vydala na seriál. „Tady je tolik příběhů, vtipných, ale i smutných,“ dodala.

Netají se tím, že v koronakrizi jí pomáhá, že podniká ve svém. Kdyby musela platit nájem, prý by to nedala. Zná kadeřnice, které skončily, protože byly v pronájmu a finančně to neutáhly. „Jednou zavřeno, jednou otevřeno. Já v téhle době nechci podnikat, nejsem blázen,“ řekla minulý týden Deníku provozovatelka jednoho psího salonu, který loni zavřel a provoz nyní už neobnovil.

Další oslovená živnostnice zatím enormní zájem nepozoruje. „Lidi si stříhali psy doma,“ uvedla. Provozovnu otevřela, ale tíží ji nejistota, zda se dokáže vrátit do normálu. „Jsem ve věku, kdy se těžko hledá nová práce,“ povzdechla si.