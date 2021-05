„Už je to výsměch. Doufali jsme, že když čísla klesají a řada jiných věcí se už uvolňuje, že se také dočkáme dřív, ale ne. Ve velkých obchodech i jinde se potkává řada lidí, bez pravidel, a na zahrádce na čerstvém vzduchu, s rozestupy mezi stoly, snížením kapacity a dodržováním všech hygienických opatření nemohou? Je to nesmysl. Povede to jen k tomu, že si lidé nakoupí a sejdou se někde jinde, bez dozoru, bez pravidel,“ myslí si Zbyněk Vondráček, který v Žatci provozuje Pivní bar Hříbek.

O plánu návratu hostů na předzahrádky informovala hlavní hygienička Pavla Svrčinová v rozhovoru pro Radiožurnál. „Máme naplánováno otevření venkovních teras restaurací. Bude přesně nadefinováno například to, jak musí být hosté usazeni a že si musí nasadit roušku, když půjdou na toaletu nebo k okénku pro pití a podobně,“ řekla hlavní hygienička.

„Pokud budeme dodržovat pravidla a pokles bude setrvalý, tak bychom se k tomu mohli dostat i dřív než za měsíc. Počítali jsme, že zhruba koncem května nebo začátkem června by se terasy otevřely,“ dodala Svrčinová.

Později připustila, že pokud budou čísla dál klesat, mohlo by se ministerstvo zdravotnictví možná zabývat otevřením o něco dříve, určitě by to ale nebylo v příštích dnech. V případě pozitivního vývoje o tom prý chce s odborníky diskutovat. Oficiálně je ale stále otevření zahrádek restaurací plánované až ve čtvrtém rozvolňovacím balíčku.

Hospodští bojují o přežití

Hygienici upozorňují, že situace v boji s koronavirem stále není úplně dobrá, prosazují pozvolné rozvolňování, varují před příliš rychlým postupem, ve stravovacích zařízeních a barech vidí zvýšené riziko.

Hospodští ale bojují o přežití, řadu měsíců mohou mít kvůli protikoronavirovým opatřením otevřené maximálně výdejní okénko. Při poklesu počtů nově nakažených covidem-19 a částečném rozvolňování v některých jiných oblastech, doufali v rychlejší postup i v gastronomii. Rizika podle nich nejsou tak velká. Informaci o možném otevření předzahrádek až na přelomu května a června, tedy zhruba za měsíc, proto přijali s rozpaky. „Nadšení z toho rozhodně nejsme, že to bude tak pozdě. Už je to absurdní. Jinde se lidé můžou scházet, u nás ne. Zase nás tyto odklady poškodí. Podle mého by se mohlo otevřít hned,“ byl z oznámení hlavní hygieničky rozčilený Jan Srb z Pivovaru Falkenštejn, který má restauraci na náměstí v Krásné Lípě.

Na jednu stranu jsou hospodští rádi za naději, že už by konečně mohli opět přivítat zákazníky, na druhou jim vadí, že se to podle nich děje pozdě, myslí si, že by mohli otevřít okamžitě. Bojí se také, aby se datum znovuotevření neposunulo, mnoho termínů už podle nich nebylo dodrženo.

„Co můžeme dělat, co nám zbývá. Už jen čekáme a doufáme. Už budeme rádi, pokud ten termín bude platit, jestli se to zase neprodlouží. Myslíme si, že bychom mohli otevřít hned. Otevření zahrádek by nám výrazně pomohlo,“ přidala se také Renata Fürbachová ze žateckého Rock café.

Hosté dál od sebe, snížení kapacity, všechny nařízení hygieniků jsou restauratéři a hospodští schopni a ochotni dodržovat. „Podle mého už by se zahrádky mohly otevřít. Hodně by nám to pomohlo. Jsme připraveni dodržovat všechna nařízení, větší rozestupy a podobně,“ dodal Jan Srb.