Po zimní pauze se v mosteckém parku Šibeník otevřelo v pátek 14. dubna lanové bludiště s vyhlídkovou věží. Nával nebyl, protože rodiny s dětmi odradilo sychravé počasí s celodenním deštěm. Od 10 do 14 hodin navštívilo atrakci jen pět nadšenců. S oteplením se ale bude návštěvnost výrazně zvyšovat. Provozní doba a ceník městského areálu Funpark jsou stejné jako loni.

Funpark v Mostě je od 14. dubna otevřený. | Video: Martin Vokurka

Největší novinkou, která je teď před dokončením, bude objekt s občerstvením, toaletami a terasou na posezení. „V květnu bude probíhat kolaudace a v červnu bychom chtěli občerstvení otevřít,“ řekl Petr Formánek, ředitel společnosti Sportovní hala Most, která má Funpark na starosti. Kávu, horký ovocný nápoj, čaj, limonádu, oplatky či brambůrky si lze zatím koupit v pokladně. V novém objektu se sortiment rozšíří o teplá jídla, aby se výletníci mohli ve Funparku třeba naobědvat.

V areálu jsou stejně jako loni mobilní toalety, zamykatelné boxy na kola a plocha se stoly a lavicemi na sezení. Novinkou je hřiště pro nejmenší děti, které mají k dispozici i trampolínu.

VIDEO: Stádo divokých prasat běhá v parku Šibeník, kde měla být cukrárna

Neoplocený areál je volně přístupný. Zpoplatněny jsou jen rozhledna a třípatrové lanové bludiště mezi korunami stromů.

Bludiště obsahuje 25 lávek s překážkami a 19 přestupových domečků ve výšce do deseti metrů. Je určené pro děti i dospělé. Vyhlídková věž dosahuje výšky 26 metrů a na ochoz vede točité schodiště. Z vrcholu je vidět panorama Mostu s okolními kopci.

Ceník vstupného

- do bludiště 50 Kč (rodinné vstupné 120 Kč)

- na rozhlednu 20 Kč



Provozní doba duben – květen

pondělí až pátek od 14 do 19 hodin

víkendy a svátky od 10 do 19 hodin