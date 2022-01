Když jde 40letý Bronislav vyhodit komunální odpad do polopodzemního kontejneru poblíž hlavní mostecké třídy Budovatelů, nemusí spoléhat na víko s otočným bubnem. Z moderní popelnice zabudované do země už dávno zmizelo. I když popeláři tlející smetí pravidelně vyvážejí, otvorem na něj sněží a prší. Do hluboké nádoby navíc může někdo spadnout, třeba některé z dětí, které do otevřených kontejnerů nakukují. „Víko tu není asi rok. Bylo pořád zaseklé. Někdo na něj položil pytel a nečekal, až odpad propadne dolů. Na rozbitém víku se pak hromadily další pytle, no a končilo to tak, že lidi všechno radši nechávali venku, i když kontejner mohl být prázdný,“ povzdechl si Mostečan.