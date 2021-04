/FOTO/ Po dlouhé době zažívá Most trochu uvolnění. Ve městě se otevřely v omezeném režimu školky, školy a některé provozovny dosud utlumené koronakrizí. Po téměř půl roce uvítá první hosty hotel Cascade koupený městem.

Hotel Cascade v Mostě v pondělí 12. dubna. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Dovnitř, ven do fronty a zase dovnitř. Šestiletý Lukáš něco takové ještě nezažil. Byl zvyklý přijít ráno do své školky a hned tam zůstat. Teď ale čeká s maminkou Janou na chodníku na výsledek antigenního testu. Před chvílí mu na chodbě školky strčila do nosu tyčinku a udělala výtěr. „Šlo to vydržet, trochu to šimralo,“ svěří se chlapec. Když pedagožky zjistí, že je negativní, otevřou dveře. Lukáš může dál mezi otestované kamarády, které neviděl od 1. března. „Každopádně jsem ráda, že školky zase fungují, ale testy jsou podle mě zbytečné,“ povzdechne si 24letá Jana.