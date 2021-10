Areál ze 70. let minulého století se po privatizaci nepodařilo udržet. Sešlo i z plánu, aby nádraží koupilo město pro výstavbu nového přestupního terminálu.

Keře na nástupištích, zdevastované občerstvení, díry v zemi, pusto a prázdno. Tak vypadá kdysi rušné mostecké autobusové nádraží, odkud se jezdilo do různých koutů republiky.

