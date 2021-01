Most opět hledá osobnost roku. Navrhnout ji lze až do konce května

Veřejnost může do konce května navrhovat jednotlivce a kolektivy na Cenu města Mostu za rok 2020. Nominace lze magistrátu poslat emailem nebo klasickou poštou. V návrhu je třeba zdůvodnit, za co by měla osobnost či skupina cenu dostat.

Magistrát města Mostu. | Foto: Město Most

Loni přišlo 13 návrhů a zastupitelstvo udělilo cenu Vladimíru Roučkovi za celoživotní práci v hornictví a podporu regionu. Cenu, kterou v minulosti získali také sportovci či umělci, lze udělit i posmrtně, což radnice udělala čtyřikrát. Oceněných může být víc a každému náleží finanční odměna 25 tisíc korun.