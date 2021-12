I když vládní protiepidemická opatření oklešťují pořádání silvestrovských akcí pro veřejnost, o část tradiční zábavy lidé na Mostecku nepřijdou. Jisté je, že na 1. náměstí v Mostě se v pátek 31. prosince nebude konat původně plánovaný hodinový večerní koncert Michala Hrůzy, na který by byl nával. „Tak jsem byl dnes na chatě a dozvěděl jsem se, že naše poslední letošní hraní na silvestra v Mostě nebude… Příští rok už doufám budeme normálně hrát,“ napsal zpěvák na svůj facebookový profil.

Mostecká radnice oznámila, že na silvestra nebude na náměstí žádný kulturní program. Město svůj ohňostroj stejně jako loni odpálí na hradě Hněvín v 19 hodin, kdy na bezpečnost v areálu dohlédnou dobrovolní hasiči a strážníci. Kdo nebude moci sledovat světelnou show na dálku z okna, ulice, parku Šibeník nebo z dalších vyvýšených míst ve městě, může si pustit přímý přenos na radničním webu. Tam bude odpočet i hudba k ohňostroji, včetně živého vstupu s moderátorem Petrem Říbalem.

Náměstí v centru Mostu prázdné úplně nebude. „Zimní farmářské trhy zůstávají otevřeny až do 6. ledna. Stánkový prodej je zde zajištěn denně od 10 do 18 hodin,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová.

O průběhu veřejných silvestrovských oslav v Litvínově rozhodne tamní radnice definitivně ve středu 29. prosince, kdy zasedne městský krizový štáb. Zatím platí dosavadní program, který se týká zámeckého parku a Voigtových sadů. V 17 hodin má začít videoprojekce na budovu zámku, na níž lidé z parku uvidí výjevy z historie a současnosti Litvínova. Poté je v plánu vystoupení kejklíře s ohněm a příchod Valdštejnů s ponocným. Dění by se pak mělo přesunout do sadů za kostelem, kde se od 18 hodin počítá s ohňostrojem s doprovodnou reprodukovanou barokní hudbou.

Sportovce čeká běh

Přelom roku bude i ve znamení sportu. Atletický klub Most uspořádá v mosteckém rekreačním areálu Benedikt již 36. ročník Silvestrovského běhu. Nadšenci poběží podle věkových kategorií v různých intervalech se starty od 9 do 10.30 hodin, kdy začne hlavní závod mužů a žen na šest kilometrů, což jsou tři kolečka kolem Benediktu. Běh se bude řídit proticovidovými opatřeními, aby se v prostorách prezentace nezdržovalo najednou přes padesát osob. „Je to pro nás komplikace, ale nějak se s tím vypořádáme,“ sdělil Milan Rybák z atletického klubu. Startovné pro děti je 20 korun, pro dospělé 50 korun.

Podmínkou účasti je očkování, prodělání covidu nebo platný negativní test. Účastníci nesplňující proticovidová opatření nebudou do prostoru prezentace vpuštěni. Kdo splní podmínky, může na tratích dlouhých 2 a 6 km organizovaně běžet i se psem na vodítku. Běžci, kteří nechtějí závodit s ostatními, si mohou Benedikt oběhnout sami v jinou dobu a svůj čas poslat pořadateli, který ho zařadí do výsledků. Tito účastníci ale nemají nárok na cenu pro první tři místa.

Hromadné sportování s omezením vstupu bude možné i na kluzišti v Radničním parku v centru Mostu. Stadionek bude 31. prosince otevřený od 10 do 18 hodin. Na Nový rok 1. ledna bude zavřený, ale v dalších dnech bude opět fungovat, pokud to počasí umožní.

Covid v číslech

Za pondělí 27. prosince přibyly v Mostě 4 nové případy onemocnění covidem, v neděli to bylo 10 případů. Situace se zlepšila i v Litvínově, kde je nově nakažených méně než v Mostě. Proočkováno ještě není přes 40 procent obyvatel okresu. O aktuálních datech informují města prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.