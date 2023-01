Nezvykle veselo bylo v hlavním sále městské střední odborné školy Schola Humanitas v Litvínově. Obvykle tam soustředěně zasedá zastupitelstvo, ale tentokrát halu obsadily desítky vietnamských rodin s čipernými dětmi, aby u slavnostně prostřených stolů plných tradičního jídla oslavily příchod nového lunárního roku. Pro Vietnamce je to největší a nejdůležitější svátek, který tráví pohromadě. A podle toho to také vypadalo. Sál doslova přetékal radostí a pohostinností.

„Těším se na toto setkání celý rok, je to pro mě vždy velký zážitek,“ svěřil se ředitel školy, zastupitel a bývalý starosta Milan Šťovíček, který má mezi Vietnamci hodně přátel. Například Duong Van Data, kterému říkají Matěj. Ten na setkání dojatě oznámil, že si nesmírně váží podpory Litvínova, ale ze zdravotních důvodů musí rezignovat na svou funkci předáka místní menšiny. Ředitel rozechvělého seniora objal kolem ramen a poděkoval mu za vše, co udělal pro své lidi i pro Čechy.

„Skoro patnáct let jsem zastával roli předsedy vietnamské komunity v Litvínově. Během těchto let jsme s vedením města, troufám si říct, vybudovali pevné vztahy a přátelství,“ řekl Duong Van Dat, který žije v Litvínově desítky let a letos v něm bude mít výstavu svých fotografiích, na nichž dokumentuje život svých krajanů.

Na oslavě několikrát zaznělo, jak jsou Vietnamci vděční, že mohou v České republice žít, podnikat a vychovávat své děti. „Česká republika se stala naším druhým domovem,“ potvrdil nový předseda litvínovské vietnamské komunity Le The Chung.

Ocenil, že vietnamské děti mohou v Česku studovat a stát se užitečnými občany. Předák doufá, že i nová generace bude pracovitá a udrží proslulou vietnamskou pospolitost. Doporučil všem, aby si nezapomněli užívat života a zapomněli na všechno špatné, co se stalo v těžkých časech covidu. „Vstupujeme do nového roku s pozitivními emocemi,“ dodal Le The Chung.

Vietnamci ve Schola Humanitas v Litvínově oslavili nový lunární rok.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

V sále byla za vedení města místostarostka Květuše Hellmichová, kterou Vietnamci také velmi vřele přivítali. „Velmi si toho vážím,“ uvedla.

Oslava začala ohňostrojem před školou a uvnitř společným přípitkem za doprovodu písně Happy New Year od skupiny ABBA. Pak následovala dlouhá hostina doprovázená tradičním i moderní tancem, zpěvem, rozdáváním dárků dětem a tombolou. Čerstvé jídlo o mnoha chodech připravovali ve vestibulu vietnamští kuchaři z Prahy. Stolům dominoval slaný čtvercový rýžový dort s vepřovým masem a mungo fazolí, což je ve Vietnamu typická novoroční pochoutka. Podávala se také různě upravená zelenina, smažená kreveta, kuře na páře, kapr s citronovou trávou, závitky či vietnamská obdoba české tlačenky.

Ozdobený ovocný strom

Rodiny z několika okresů dorazily slavnostně oblečené, muži v oblecích a ženy v šatech. U pódia stál ozdobený ovocný strom. Nechyběly ani obálky pro děti s trochou peněz, aby je v životě neopustilo štěstí.

Vietnamská komunita v okresu Most v posledních letech zvýšila svou společenskou aktivitu. Podle posledního sčítání lidu se k této národnosti hlásilo přes šest set lidí. Nejstarší generace Vietnamců na Mostecko přicestovala v rámci takzvaných výměnných pobytů před rokem 1989, kdy tehdejší komunistické Československo poskytovalo mladým z jihovýchodní Asie zejména technické vzdělání. Řada z nich se usadila natrvalo. V roce 2019 vzniklo v Mostě Buddhistické kulturní centrum Pagoda, které slouží pro setkávání vietnamské komunity, udržování tradic a pořádání akcí. Za covidu, během nouzového stavu, šili Vietnamci roušky pro města a poskytovali různým veřejným institucím finanční dary.

K dalšímu posílení občanské angažovanosti došlo loni na podzim, kdy byl do zastupitelstva Mostu zvolen první místní zastupitel vietnamské národnosti, 25letý projektový manažer Luu Danh Tiep, který se stal členem komise regionálního rozvoje a komise sociální a národnostních menšin.

K nejznámějším Vietnamcům na Mostecku patří fotbalista FK Baník Most-Souš Michal Nguyen z Litvínova, který působil i ve vietnamské reprezentaci a v předních asijských klubech, ale nakonec se vrátil.