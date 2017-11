Orkán Herwart napáchal energetikům škody za více než 71 milionů korun

Most - Existuje několik životních jistot. Každé ráno vyjde slunce, voda teče z kopce, cukr je sladký a Gamblers Most jsou mistři Mostecké ligy malé kopané. A přece po této neděli vzala jedna z těchto konstant za své. Byly totiž odehrány odvetné zápasy letošního ročníku ligy a po nich je jasné, že o titul se letos utkají Atlético Most a Inseminátors FC.