Po zimě tradičně šoféry na řadě míst trápí výtluky na silnicích. Také na Mostecku jich několik je. „Nejhorší je asi velká díra na třináctce na výjezdu z Mostu na Litvínov, nedaleko Hněvína. Tam už jsem několikrát nechal kolo,“ stěžuje si Mostečan Pavel Plesl. „Cesta na Chomutov by už potřebovala opravu. A také pod Hněvínem, pravý pruh silnice na Litvínov, tam je to také děravé,“ přemýšlí o největších "bolestech" silnic na Mostecku Petr Pěknica.

Silničáři už se na rozbité silnice chystají, i na komunikaci I/13 spojující Mostecko s Chomutovskem. Opravovat se tam bude hned na několika místech. V červnu začne první etapa rekonstrukce povrchů u Komořan, skončit má v srpnu. Další část bude probíhat od září do listopadu, renovovat se budou dva kilometry. Dalších téměř sedm kilometrů na stejné silnici projde opravou v úseku kolem jezera Matylda k Souši. Také tam budou práce probíhat ve dvou etapách – od června do srpna a od září do listopadu.

Plánované opravy silnic na MosteckuZdroj: Deník

Další oprava se připravuje na spojnici Mostu a Žatce. Pracovat se v červnu začne na úseku dlouhém téměř dva kilometry mezi Havraní a Velemyšlevsí. Hotovo má být v srpnu. Stejně dlouho má probíhat rekonstrukce na silnici I/27 u Lomu. Všude tam musí šoféři počítat s částečným omezením v době rekonstrukcí.

Od jara do srpna mají silničáři pracovat na obnově mostu v Janově. Má tam dojít i na úplnou uzavírku. „Celkovou rekonstrukcí projde most přes Janovský potok. Cena opravy je 7,2 milionu korun,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

V Mostě se chystají dvě rozsáhlé rekonstrukce dvou frekventovaných ulic. Úprava letos čeká Velebudickou ulici od Lidlu k Möbelixu. Vzniknout tam mají nové přechody pro chodce a provizorní kruhový objezd u čerpací stanice se promění v klasický "kruhák".

O tom, že Velebudická ulice potřebuje dopravní úpravy, se v Mostě mluví už dlouho. Jezdí se po ní hned do několika velkých obchodních center, navíc má nedaleko vzniknout další velký obchod. Řidiči také komunikaci často využívají jako tranzitní. Z hustě osídlených sídlišť tam šoféři míří na I/27 či I/13. Vytížení ulice je srovnatelné s centrem Mostu. „Je to jedna z hlavních sběrných komunikací v Mostě,“ řekl člen městské dopravní komise Václav Veverka.

Další rekonstrukce startuje na jaře v Mostě v Moskevské ulici mezi světelnou křižovatkou u hlavní pošty a okružní křižovatkou u Penny nad vlakovým nádražím. Při akci proběhne kromě výměny povrchů a odstranění provizorních ostrůvků i rekonstrukce dvou zastávek MHD nad knihovnou, vybudováno má být bezbariérové nástupiště.

Jízdní pruhy se posunou, změní se parkování, to se má rozšířit. Bude šikmé na pravém okraji směrem od Penny, tedy na té straně, kde jsou paneláky. Pracovat se má čtyři měsíce, řidiči musí počítat s omezením.