Panelák 8 v Chanově, kdysi nejvíce kritizovaném romském ghettu, vypadá už z dálky stále jako nový. Od jeho rekonstrukce s pomocí dotací EU přitom uplynulo deset let. Kritici tehdy hlásali, že místní obyvatelé všechno opět zničí, ale nestalo se tak. Například chanovská osmička vypadá podobně jako paneláky na běžných sídlištích v Mostě.

„Po chodbě můžu jít i bosa do špajzky pro brambory,“ směje se 31letá Romka Iveta, která v chanovském bloku 8 žije přes rok. Ukazuje dvoupokojový byt, který je útulný a vkusně zařízený. „Když jsme ho s partnerem přebírali, byl v dobrém stavu. Pryč jsme dali jen odřenou plovoucí podlahu a koupili si novou kuchyňskou linku,“ říká nájemnice, která jako dítě vyrůstala v bloku 2 a na osmičku nevzpomíná v dobrém. „Dřív to byl hrozný dům,“ tvrdí. Nyní v něm ale bydlí a je spokojená. „Teď je to stokrát lepší. Líbí se mi tu víc než v mosteckých Sedmistovkách, kde jsem měla menší byt,“ dodává žena. Oceňuje, že společné prostory si nájemníci sami uklízejí. Na čisté chodbě v přízemí visí na zdech obrázky a zachovalá plastová okna působí dojmem, že řemeslníci je instalovali teprve včera. Iveta žije v bytě s malým synem a zaměstnaným partnerem, který bývá celý den v práci. „Žádné sociální dávky neberu, jen rodičovskou. Nájem je tu přes pět tisíc korun,“ dodá.

U krásného jezera Most se válejí tisíce vajglů. Snad by pomohly popelníky

Také její soused, postarší muž, hodnotí bydlení v osmičce kladně. I on prý při nastěhování před dvěma lety nemusel v bytě nic opravovat. Předtím žil ve zdevastovaném paneláku 3, který město nechalo v roce 2020 zbourat. „Tady je to o hodně lepší,“ říká nájemník v bloku 8. Vadí mu jen bouchání vchodovými dveřmi, a proto na ně vyvěsil upozornění, ať lidi nedělají hluk.

Nyní třiatřicetiletá Božena vstoupila před deseti lety do bloku 8 jako první nájemnice. Matka několika dětí tvrdí, že se jí v domě stále bydlí dobře. „Jsem ráda, že to tu vydrželo pěkné. Udržujeme si to,“ svěřuje se na venkovních schodech, kde klábosí se sousedkou. Božena kdysi bydlela ve velkém paneláku 13, který je nadále považován za problematický. „Tam je to strašné,“ potvrzuje. Dvoupokojový byt v osmičce jí zatím vyhovuje, ale až se její rodina rozroste, bude potřebovat o pokoj víc. Kdyby měla moc rozhodovat, tak by zbylé neopravené paneláky v Chanově nenechala zbourat, ale opravit, aby bytů přibylo.

Policie dopadla zloděje, který v Mostě ukradl cennou kytaru Američanovi

Experta na integraci Romů Miroslava Brože nepřekvapuje, že opravené paneláky v Chanově se podařilo udržet. „Klíčové bylo zapojení místních obyvatel do rekonstrukce, a že rodinám lidí, kteří na stavbě pracovali, mohl být přidělen byt,“ uvedl. Motivovaní nájemníci mají podle něj k takovému domu bližší vztah a pohlídají si pořádek. Brož také upozornil, že Chanov už není jako v 90. letech, kdy úřední správa sídliště ochabla a gradovala devastace. I když pak řada vandalů lokalitu opustila, veřejnost si tehdejší problémy stále spojuje se současnými obyvateli. Přitom podle Brože dnešní Chanov funguje dobře a je tam komunitní život. I on by upřednostňoval opravy dalších domů. „Krize bydlení a nedostatek bytů pro mladé rodiny je nejen pro Romy jedno z největších celospolečenských témat,“ dodal.

Letos uplyne 10 let i od rekonstrukce bývalého poškozeného nákupního střediska v Chanově, který předtím koupila od soukromníka obecně prospěšná společnost Dům romské kultury. Té se tehdy po několika neúspěšných pokusech podařilo sehnat dotaci a objekt nechala za 18 milionů korun předělat na Polyfunkční centrum Chanov. I tento objekt zůstává v dobrém technickém stavu a funguje dál. Jsou v něm různé dílny, učebny a prostory pro volnočasové aktivity a doučování dětí. V této budově uprostřed sídliště také stále sídlí pobočka Střední školy technické Most, která ve třech ročnících vyučuje obor Zahradnické práce a nabírá na září další zájemce. „Každý rok máme přihlášeno kolem patnácti dětí. Do třetího ročníku jich projde v průměru zhruba deset a šest jich úspěšně ukončí studium,“ sdělila ředitelka Domu romské kultury Monika Vajcová.

Paneláky za miliony

Rekonstrukce čtyř chanovských paneláků 2, 8, 11 a 13 v letech 2011–2012 stála přes 40 milionů korun, z toho přes 16 milionů zaplatily Evropská unie a stát a město Most uhradilo zbytek. Jednalo se hlavně o zateplení budov, výměnu oken a rekonstrukci elektrorozvodů společných prostor. Výjimkou byla přestavba bloku 8, která zahrnula i úpravu interiéru a vybudování 36 sociálních bytů v rámci takzvaného prostupného bydlení. Ze zateplených domů je na tom nejhůř třináctka, kde je ve společných prostorách špína a nepořádek. S tímto domem byly potíže neustále. Blok s 63 byty je z roku 1982 a dvě podlaží zpočátku sloužila jako tzv. resocializační jednotka pro sociálně slabé, neplatiče nájemného a pro lidi po návratu z výkonu trestu. Proto už v roce 1994 došlo ke kompletnímu zdevastování domu.

Podle města Most, které paneláky vlastní, lze hovořit o udržitelnosti projektu a opravené domy po kolaudaci slouží až na výjimky bez větších problémů. „Dosud nebyly provedeny žádné rozsáhlé úpravy,“ uvedla mluvčí radnice Klára Vydrová. Radnice přesto eviduje v některých bytech případy vandalství, například poškozování plastových oken a podlah. Závady se odstraňují v rámci běžných oprav a údržby sídliště. Nejhůř je na tom zateplený blok 3, naopak nejlépe si vedou rekonstruované bloky 8 a 11.

Panelákové sídliště Chanov



Vzniklo na konci 70. let minulého století na okraji Mostu jako běžné sídliště s vlastním kinem, kulturním domem, samoobsluhou, kadeřnictvím a dalšími službami. Do devíti bloků byli stěhováni hlavně Romové, tři bloky byly obsazeny z pořadníku města a podniků. Postupem času zůstali na sídlišti převážně Romové a situace se začala výrazně zhoršovat mezi lety 1985 až 1988 po příchodu dalších rodin ze Slovenska či venkova. Kromě toho město tehdy tiše podporovalo výměny bytů romských rodin z města s neromskými z Chanova.



V roce 1996 vznikla na okraji sídliště takzvaná ubytovna pro nepřizpůsobivé občany (UNO) s 10 bytovými jednotkami a 28 samostatnými místnostmi se společným sociálním zázemím. Postupně byla zničena a v letech 2003 až 2005 opravena městem za 7,7 milionu korun.