Opět Stovky. Zadržený muž tam v cizím sklepě prý hledal svou ukradenou bundu

Policisté v Mostě prověřují případ opakovaného vloupání do sklepů v lokalitě Stovky. Vzešlo to z další ze série kontrol, na které se v této problémové lokalitě města Most domluvila radnice s policisty a strážníky. Ze suterénu jednoho domu zmizelo mnoho věcí včetně jízdních kol. Hlídka na místě zadržela podezřelého muže.

Ilustrační foto z policejní akce v Mostě. Hlídky se vydaly na pravidelnou kontrolu do problémové lokality Stovky. | Foto: Se svolením Policie ČR