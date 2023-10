Společné hlídky Policie ČR a mosteckých strážníků zkontrolovaly v těchto dnech v problémové oblasti Stovky v Mostě celkem 43 osob. Jedna z nich byla v evidenci hledaných. Odhaleny byla také dva přestupky proti veřejnému pořádku. Policistům se podařilo doručit jedné osobě dopis od okresního soudu. Při kontrole lokality navíc získali důležitý poznatek z drogové problematiky, kterým se budou nadále zabývat kriminalisté mosteckého Toxi týmu.

Mostecké Stovky jsou problémovou lokalitou. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Uplynulou sobotní noc se už počtvrté setkali policisté a strážníci v mostecké problémové lokalitě. Ve „Stovkách“ pokračovala jedna z plánovaných, ale nepravidelných společných kontrolních akcí. "Uniformované hlídky plnily úkoly, které vzešly z jednání od kulatého stolu na radnici, a na kterých se dohodli zástupci vedení Policie České republiky, územního odboru Most a městské policie," informoval o akci mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Desítky policistů a městských strážníků se rozdělili do skupin. Ve Stovkách kontrolovali veřejné prostranství, ale i jednotlivé veřejně přístupné prostory domů s jasným cílem. "Tím je zvýšení bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku v dané lokalitě. Policisté se strážníky se zaměřili také na pátrání po osobách, které jsou potřeba k procesním úkonům orgánů Policie ČR nebo na byty obývané cizími státními příslušníky bez potřebných dokumentů," podotknul Krieger.

Cesta k drogovým bossům vedla ze Stovek v Mostě, doupě bylo ve Zlatníkách

Vedení města si uvědomuje, že v případě Stovek se jedná o problémovou lokalitu v Mostě. Proto také dochází ke kontrolám ze strany Policie ČR a Městské policie Most. "Zaměřujeme se na konkrétní byty, kde dochází opakovaně k porušování občanského soužití, nočního klidu a obecně k obtěžování ostatních nájemníků. Jednáme s desítkami majitelů bytů, jejichž nájemníci dělají problémy, abychom je na to upozornili," zmínil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

I Policie ČR získává v lokalitě své poznatky. "Kromě pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu, se zaměřujeme také na získání poznatků k pachatelům trestných činů a jejich aktivnímu vyhledávání, i na kontrolu osob zneužívajících omamné a psychotropní látky a další protiprávní jednání z této drogové oblasti," uvedl k tomu za mosteckou policii Jindřich Bergmann.

Mohlo by vás také zajímat: V Mostě mimořádně otevřeli skryté podzemí.

Zdroj: Martin Vokurka