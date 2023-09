V pondělí 11. září má v Mostě začít oprava mostu u muzea přes silnici I/13.

Uzavírka silnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

O stavbě informovalo ŘSD. Práce budou probíhat za úplné uzavírky s dopravně značenou objízdnou trasou. Zhotovitelem rekonstrukce za 2,7 mililony korun je společnost Strabag. Hotovo má být v druhé polovině listopadu.

"V případě, že by práce probíhaly za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem, v přilehlých komunikacích a na okružních křižovatkách by se tvořily kolony. Proto jsme přistoupili k úplnému uzavření mostu. Řidiči přijíždějící ve směru z Teplic odbočí do města na nájezdu Braňany, Most – centrum," sdělila mluvčí ŘSD Ústeckého kraje Dana Zikešová.

Situační mapka uzávěry.Zdroj: ŘSD Ústeckého kraje

Zdroj: Policie ČR