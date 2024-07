V pátek 26. července odpoledne se veřejnosti otevřel areál Olympijského festivalu u jezera Most. První stovky návštěvníků zamířily k desítkám sportovišť v rozlehlé aréně, kde je kompletní zázemí pro pohybové aktivity i relax. V tuzemsku ojedinělý festival doprovází letní olympiádu v Paříži a potrvá do neděle 11. srpna.

Dvacetiletý Jiří Nedev z Mostu se stal prvním návštěvníkem Olympijského festivalu u jezera Most. Stál v čele fronty, před kterou se ve 14 hodin otevřela festivalová brána.

Když mladý Mostečan s tričkem oslavujícím český hokejový tým prošel detektorovou kontrolou a ocitl se v největší fanzóně v České republice, vypadal šťastně. Popovídal si s olympijskou vítězkou Barborou Špotákovou a pak si vychutnával mumraj, který by nikde jinde nezažil. „Jsem sportovní typ. Přišel jsem se podívat na sportovce a taky chci být mezi lidmi,“ vysvětlil Deníku Nedev, který ještě na žádném Olympijském festivalu nebyl.

Mostecký areál navštívil i ve čtvrtek večer, kdy s několika tisíci lidmi sledoval slavnostní zahájení festivalu vysílané v přímém přenosu Českou televizí. „Bylo to super, až na ty fronty u stánků,“ řekl Mostečan. Na festival chce chodit opakovaně. Má vstupenku platnou každý den. Koupil ji v předprodeji na internetu za 200 korun, což je zvýhodněná cena pro obyvatele Mostu.

Než pořadatelé odstranili na hlavním vstupu oplocení, za kterým stál Nedev s dalšími fanoušky, pustili dopředu postranním otvorem dav dětských sportovců. Ti za doprovodu diskotékové hudby zapózovali kamerám a pak se s křikem hlava nehlava rozběhli k maskotovi olympiády a sportovním celebritám.

Tím začal oficiální provoz areálu, kam začali proudit další návštěvníci. „Určitě to bude náročné a hektické," svěřila se Daniela Kotková z Litvínova, která se podílí na ostraze areálu a pomáhala kolegům zvládnout první fanouškovskou vlnu.

Model Eiffelovy věže u jezera Most už stojí. Podívejte se na záběry z dronu. | Video: Český olympijský výbor

Areál se na to připravoval do poslední chvíle. Ještě krátce před otevřením těžká technika upravovala cesty z dřevěné drti a týmy dolaďovaly sportoviště. „Z areálu jsme nadšeni," řekl 17letý Dao Hoang Khang. „Je úžasné, že se to takto podařilo zrealizovat,“ dodal 18letý Vu Hoang Lan. Oba jsou z Prahy a v sektoru pro taekwondo zastupují klub Sejong Dojang. Na festivalu budou až do konce.

S dalšími sportovci, kteří u jezera prezentují veřejnosti různé disciplíny, se ubytovali v Domově mládeže Střední školy technické v městské části Velebudice na opačném konci Mostu. Také Vu Hoang Lan bude ve festivalové zóně každý den. Během pauz chce s kamarády chodit k jezeru a navštívit okolní památky. „V Mostě jsme poprvé a líbí se nám tu. Oproti Praze je to tiché a klidné město,“ poznamenal taekwondista.

Na festivalu má zastoupení také Český Antidoping, který si postavil osvětový stánek. „Snažíme se vzdělávat mladé sportovce a rodiny s dětmi. Chceme, aby věděli, že i sportovci na olympiádě jsou testováni, a než odjeli do Paříže museli projít dopingovou kontrolou,“ sdělila Karolína Koubová z Antidopingového výboru ČR, kterému na festivalu pomáhají studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha.

Podle Koubové akce u jezera Most přiláká hodně mladých sportovců, kteří o dopingové kontrole zatím moc nevědí, ale později by je mohla potkat. „Chceme, aby věděli, co od toho očekávat,“ dodala.

Někteří dorostenci či junioři už prý mají s nedovolenými prostředky zkušenosti. „Je to ale spíše neúmyslně, když užívají doplňky stravy. Neuvědomují si, že mohou být kontaminovány a mohou obsahovat zakázané látky. Nemusí být napsané na obalu, nebo jsou uvedeny pod jiným názvem, a právě proto se snažíme šířit osvětu,“ vysvětlila Koubová. Podle ní stačí upravit stravu a pak zvážit, zda jsou doplňky nutné.

Hned po otevření areálu se ukázalo, že festival láká lidi z daleka a že ho chtějí zažít i handicapovaní. Například z Plané u Mariánských Lázní přijel sběratel autogramů Václav Chaloupek se svou partnerkou na vozíčku. „Uvítali bychom zvláštní vchod pro vozíčkáře, protože při tom návalu na hlavní bráně jsme dovnitř málem nevjeli, ale jinak je tu to pěkné,“ shodl se pár na bezbariérové cestě u fanzóny.

Pojďte veslovat V areálu Olympijského festivalu najdete i stan Deníku, v němž je pro vás připravena dvojice veslařských trenažerů. Zájemci tak mohou poměřit své síly v tomto sportu, svůj výkon vidí na obrazovce. Kromě toho se mohou lidé vyfotit na stupních vítězů. Stavte se ve stanu Deníku, rádi vás přivítáme. close info Zdroj: Jan Paloncý zoom_in Fotografie ze stanu Deníku na Olympijském festivalu.

Na festivalu hlídkují policisté. Návštěvníci je tam uvidí až do 11. srpna. „Po celou dobu budou nasazeny desítky policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost a dopravu,“ sdělil mluvčí mostecké policie Václav Krieger. Také policisté očekávají silnější provoz v okolí jezera. Řidiči mohou využít přilehlá parkoviště, posílena je MHD.

Dvě hodiny před otevřením zasahovali v areálu hasiči. V sektoru dětské atletiky se totiž rojily vosy. Atleti zjistili, že mají hnízdo v hlíně pod trávou. Díru proto ucpali drny a raději přesunuli stanový přístřešek. Jenže vosy nezmizely, a tak přijeli informovaní krajští hasiči a roj zlikvidovali.

V sobotu bude areál otevřený od 9 do 21 hodin a v neděli od 9 do 19 hodin. Okamžitá kapacita v areálu je 4 000 návštěvníků.