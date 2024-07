Kdy se Olympijský festival koná?

Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna 2024 a ve stejném termínu se bude konat i Olympijský festival u jezera Most. Slavnostní zahájení Olympijského festivalu se však uskuteční o den dříve, tedy 25. července. Vstupné na slavnostní zahájení je zdarma po registraci, veškeré kapacity jsou už naplněny.

Slavnostní zahájení Olympijského festivalu u jezera Most začne ve 20 hodin. Poprvé v historii ho navíc bude živě vysílat Česká televize. Těšit se můžete na hudebně zábavný večer za účasti slavných sportovců a umělců, mezi které patří například herci Zdeněk Godla a Jakub Kohák, biatlonistka Gabriela Soukalová nebo vodní slalomář Vavřinec Hradilek.

Druhý den, v pátek 26. července, se od 14 hodin otevře brána Olympijského festivalu. Otevírací doba v následujících dnech: neděle – čtvrtek 9:00 – 19:00, pátek – sobota 9:00 – 21:00.

„Okamžitá kapacita v areálu je 4000 návštěvníků. Počítáme, že během dne se jich tady může vystřídat až 10 000, a to především o víkendech,“ upřesnila mluvčí Českého olympijského výboru Veronika Linková.

Jak se na Olympijský festival dostat?

Doprava autem

Pro individuální automobilovou dopravu jsou připravena tři parkoviště - P1, P2, P3. Parkoviště P1 je zdarma. Pokud bude kapacita naplněna, auta jsou odkláněna na P2 a P3, kde je vjezd zpoplatněn 100 Kč/auto na den.

Ze záchytných parkovišť (P2 a P3) nemusíte na Olympijský festival pěšky. Z vybraných zastávek do zastávky Jezero Most a zpět je po dobu konání festivalu zavedena PŘEPRAVA ZDARMA. Přeprava zdarma je pro cestující mezi zastávkami: Děkanský kostel, Kostelní hřbitov, Parkoviště P2 a Jezero Most.

Na kole

Před areálem Olympijského festivalu je k dispozici úschovna jízdních kol.

Meziměstská tramvajová doprava

V nepracovní dny (soboty a neděle) je mezi zastávkami Litvínov, Citadela a Most, Dopravní podnik zavedena nová tramvajová linka č. 44. Linka je v provozu přibližně od 8:30 do 19:30. Tato linka NEZASTAVUJE na zastávkách mezi zastávkami Litvínov, nádraží a Most, Souš. Na lince č. 44 platí tarif a smluvní přepravní podmínky dopravce!

Jízdní řád linky 44.

Autobusová doprava Litvínov

V nepracovní dny (soboty a neděle) je mezi zastávkami Litvínov, Koldům a Janov, konečná zavedena nová autobusová linka č. 34. Linka je v provozu přibližně od 8:30 do 19:30. Mezi linkou č. 34 a tramvajovou linkou č. 44 jsou umožněny přestupy v zastávkách Litvínov, nádraží a Litvínov, Citadela. Na lince č. 34 platí tarif a smluvní přepravní podmínky dopravce.

Jízdní řád linky 34.

Autobusová doprava Most

Pracovní dny:

Na lince č. 16 je prodloužen větší počet spojů z Nádraží k Jezeru Most. V odpoledních hodinách jsou na lince č. 16 nové spoje, které jedou po nové trase z Dopravního podniku na 1. náměstí a dále po standardní trase linky č. 16 na Nádraží a k Jezeru Most.

Jízdní řád linky 16.

Na lince č. 30 je prodloužen větší počet spojů z nádraží k Jezeru Most. K Jezeru Most zajíždí spoje linky č. 30 i ve večerních hodinách.

Mostecká Eiffelovka Dominantou Olympijského festivalu je model Eiffelovy věže. Zmenšená 12metrová replika ikonické stavby je složena z více než 1500 dílů vyrobených 3D tiskem z materiálu oPet, což je recyklovaný plast vylovený z oceánu.

Jde o největší 3D tištěný objekt z recyklovaného plastu na světě, celkem na jeho výrobu posloužilo přes 800 tisíc tun plastu vyloveného z oceánu jihovýchodní Asie.

Realizace projektu se ujala česká společnost 3DDen. Nejtěžším kusem je vrchol Eiffelovky vážící 120 kilogramů.

Jízdní řád linky 30.

Nepracovní dny (soboty a neděle):

Na lince č. 16 jsou nové spoje, které jezdí po nové trase z Dopravního podniku na 1. náměstí a dále po standardní trase linky č. 16 na Nádraží a k Jezeru Most.

Na lince č. 30 v období zhruba od 8:30 do 20:00 jsou všechny spoje prodlouženy z Nádraží k Jezeru Most. K Jezeru Most zajíždí i spoje linky č. 30 ve večerních hodinách.

Nově je v provozu linka č. 24, která spojuje Jezero Most s Matyldou (přes Zahražany). Linka je v provozu přibližně od 9:00 do 20:00.

Jízdní řád linky 24.

Na všech linkách platí tarif a smluvní přepravní podmínky dopravce.

Bude na Olympijském festivalu vstupné?

Ano, za vstup se platí, vstupenku si lze rezervovat. Děti 6-12 let zaplatí 100 korun, mládež od 13 let a dospělí 200 korun. Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 12 let) včetně 1 Hrací karty činí 400 korun. Děti do 6 let, senioři a ZTP, ZTP/P mají vstup zdarma.

Vstupenka je jednorázová, dva vstupy na ni nejsou možné. Do areálu také nebude umožněn vstup se zvířaty vyjma asistenčních psů.

Pokladna, na které je možné zakoupit vstupenky, je před vstupem do areálu. Na pokladně bude možné platit v hotovosti, avšak v celém areálu bude fungovat pouze bezhotovostní způsob platby. A to pomocí platebních karet nebo nebo prostřednictvím předplacené karty s čipem určené pouze pro Olympijský festival.

Je možné se na Olympijském festivalu ubytovat?

Ano, a to přímo v Olympijském kempu u jezera Most. K dispozici jsou stany vybavené malým stolkem, LED osvětlením a nafukovacími single nebo dvoulůžkovými matracemi.

Cena ubytování v Olympijském kempu zahrnuje vstupenky na Olympijský festival pro všechny ubytované na všechny dny pobytu vč. dne příjezdu i odjezdu.

• Bell tent 5m standard - stan s vybavením pro 5 osob bez peřin, včetně stavby: 4500 korun (cena za stan/noc)

• Bell tent 5m luxus - stan s luxusním vybavením pro 2 osoby (dvoulůžková matrace), včetně peřin, stavby a ledničky: 3000 korun (cena za stan/noc)

Český olympijský tým ve svém propagačním videu ukázal i podobu stanů v olympijském kempu u jezera Most. | Video: Český olympijský tým

Dále je k dispozici Olympijská zóna pro karavany. Místo pro karavan přijde na 2000 korun za noc.

K čemu jsou Hrací karty?

Hrací karta je pravidelnou součástí Olympijského festivalu, s níž získáte nejenom možnost bojovat o diplom, medaili a dárek, ale zároveň je pro vás a vaše děti jednoduchým průvodcem po sportovištích. Za 50 korun ji zakoupíte přímo u vchodu do areálu.

Při procházení stanovišť na Olympijském festivalu u jezera Most můžete sbírat razítka do své Hrací karty za různé splněné úkoly. Celkem jde o 23 stanovišť spojených se sportem či edukací, plus tři bonusová místa, která jsou umístěna mimo areál festivalu a budete díky nim poznávat město Most a jeho okolí (Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Hrad Hněvín a rozhledna Elektrárny Ledvice).

Za splnění úkolů na dvanácti stanovištích získáte diplom. Pokud navštívíte 16 stanovišť, obdržíte kromě diplomu i medaili. A když splníte 20 výzev, tak k diplomu a medaili získáte i dárek. Odměny je možné si vyzvednout v centru Hracích karet.

Které sporty si bude možné vyzkoušet?

Na Olympijském festivalu se představí 27 letních olympijských sportů a 25 dalších sportů, například atletika, badminton, basketbal, box, fotbal, golf, házená, judo, lukostřelba, plavání, skateboarding, šerm, veslování, hokejbal, jóga, frisbee, padel, parkour a další.

Kompletní přehled sportů naleznete zde.

Na jaký doprovodný program se můžete těšit?

Olympijský festival nabízí každý den nesmírně bohatý doprovodný program. Nejde přitom jen o ukázky jednotlivých sportů spojenými s autogramiádami, ale také o aktivní zapojení diváků. Hned v pátek 26. července si tak budou moci zájemci zatrénovat například s českými reprezentanty v taekwondo Hanou Flegrovou, Kryštofem Parůžkem a Amálií Flegrovou. V sobotu je na programu například trénink s reprezentačními kouči plážového fotbalu.

Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na řadu soutěží, exhibicí, workshopů, kvízů, promítání filmů nebo třeba den s tanečníky ze StarDance.

Kompletní doprovodný program Olympijského festivalu naleznete zde.

Takto to vypadalo v areálu pár dní před otevřením:

U jezera Most vrcholí přípravy na Olympijský festival (situace v úterý 23. července)., | Video: Martin Vokurka