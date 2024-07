Olympijský festival Most - jídlo, pití, autogramiáda. | Video: Martin Vokurka

Olympijský festival u jezera Most - to není jen sport, ale i jídlo a pití. Zóny s občerstvením jsou na několika místech. Ta hlavní je poblíž fanzóny, kde jsou kromě dřevěných stánků i přístřešky se stínem a plac se stolky a lavičkami. Najdete tu českou klasiku i exotičtější pokrmy, například s krevetami, zázvorem i koriandrem. Kdo nemá rád maso, může si koupit verzi s tofu. Zvláštní sektor má kavárna, kde lze relaxovat na lehátkách.

Zajímavostí je domeček, na jehož terase mladí brigádníci rozdávají zdarma lahve s nízkokalorickými nápoji. Je to ochucená voda s vitamínem B5 a vlákninou na trávení nebo s vitamínem C a zinkem na posílení imunity. Obě příchutě, malina - jablko a citron - limetka – máta, jdou na dračku. Jen za první den se rozdalo 1100 kusů.

„Zažíváme tu různé návaly. Někdy je to klidnější, někdy tu máme frontu,“ sdělila vedoucí výdeje Hana Uhlířová, která se těší, až se bude moci od mumraje odtrhnout a podívat se k jezeru Most. Vitamínovou vodu zdarma bude její tým rozdávat až do 11. srpna.

Kromě stánků s občerstvením v oploceném festivalovém areálu je nadále v provozu několik volně přístupných gastropodniků u hlavní pláže jezera Most, kam se chodí opalovat, koupat nebo jezdit na šlapadlech běžní rekreanti.