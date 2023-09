/FOTO, VIDEO/ Zástupci Českého olympijského výboru, města Mostu a agentury CzechTourism představili v úterý 19. září u jezera Most novinky v přípravách Olympijského festivalu, který bude u jezera během letní olympiády v Paříži v roce 2024. Očekává se účast desítek tisíc lidí z ČR a ciziny.

Představení novinek k Olympijskému festivalu, který bude v létě 2024 u jezera Most. | Video: Deník/Martin Vokurka

Pořadatelé festivalu začnou v listopadu prodávat ubytování ve speciálních TeePee stanech, kterých bude u jezera kolem dvacítky a nabídnou pobyt stovce lidí. Ceník se ještě připravuje, ale očekává se obrovský zájem. Cílem je nabídnout nadšencům atraktivní dovolenou v chystaném stanovém městečku, jenž bude součástí festivalu se sportovišti, fanzónou a zábavou pro celou rodinu.

Organizátoři dva stany postavili v úterý na zkoušku u hlavní pláže a nedaleko zároveň instalovali velký dřevěný poutač s nápisem Olympijský festival Paris 2024 Most. Připravovaná podzimní soutěž má k nové reklamě přilákat davy lidí.

„Neleníme, jedeme na plné obrátky a máme před sebou další aktivity,“ sdělil místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník, který se vrátil z jednání v Paříži. Prioritou je, aby přenášení atmosféry z olympijské Paříže do Mostu bylo v létě 2024 co nejzáživnější. Varhaník už na vlastní kůži pocítil, jak emotivní může být v Mostě společenské dění. Místopředseda Českého olympijského výboru totiž v sobotu 9. září navštívil Mosteckou slavnost, kde se u koncertních pódií nedaleko jezera sešlo odhadem asi 40 tisíc lidí. „Bylo to něco úžasného, takže na atmosféru Olympijského festivalu se nesmírně těším,“ dodal Varhaník. Jeho kolegové v Paříži jsou prý nadšeni z toho, co se v Mostě k oslavě olympijského dění chystá. Zájem českých sportovních svazů o účast na festivalu je podle Varhaníka enormní. Celkem 48 svazů už podepsalo smlouvu a s dalšími deseti organizační výbor jedná.

Město Most chce nalákat k jezeru a na Olympijský festival co nejvíce turistů. Pomoci má mimo jiné nová video reklama, kterou radnice šíří na sociálních sítích a ve které prezentuje Most jako neobjevené místo, jenž může připomínat například Chorvatsko, Toskánsko, Alpy či Japonsko.

„Snažíme se prezentovat krásná místa Mostu, která si často lidi spojují s celým světem,“ řekl primátor Mostu Marek Hrvol. Podle něj město bere přípravu na Olympijský festival velmi vážně, protože v ČR unikátní akce nabízí ojedinělou příležitost zviditelnit to nejlepší v Mostě. Festival má navíc posílit cestovní ruch. „Mostu ze začátku nikdo moc nevěřil, ale nakonec se možná ukáže, že tady bude ten nejlepší olympijský festival,“ dodal primátor. Podle něj k chystaným novinkám u jezera bude patřit i nové molo ve tvaru olympijských kruhů, které zatraktivní centrální část rekreační zóny a bude lidi lákat na festival.

Podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta sportovní akce tohoto typu výrazně oživují cestovní ruch a investice do nich se vyplatí. Výhodou Mostu je navíc blízkost Německa, takže jezero Most by mohlo přitahovat díky Olympijskému festivalu i víc německých turistů. Podobná situace podle Hergeta nastala po Olympijském parku Rio Lipno 2016, které z jihočeského Lipna udělalo mekku turismu. „Nevím, jestli se to Mostu povede zopakovat, ale mohl by se tomu alespoň přiblížit, protože Olympijský festival u jezera Most je obrovská příležitost,“ řekl ředitel. Upozornil také, že nedaleký saský Chemnitz bude v roce 2025 hlavním evropským městem kultury, čímž se nabízí další téma pro přibližování sousedních regionů. Pokud další lidé z jiných měst poznají Most jako zajímavé místo pro dovolenou, mohl by se podle Hergeta například mostecký hrad Hněvín zařadit mezi nejnavštěvovanější památky v Ústeckém kraji.

Olympijský festival u jezera Most

Olympijský festival Paříž 2024 bude od 26. července do 11. srpna exkluzivně pouze u jezera Most, nikde jinde v ČR se tento festival konat nebude. Významnou dvoutýdenní akci finančně podpořila městská a krajská samospráva, která očekává mimořádný přínos v propagaci regionu. Mostecké zastupitelstvo schválilo poskytnutí dvanáctimilionové dotace na realizaci festivalu a krajské zastupitelstvo uvolnilo pro festival 18 milionů korun.

Podobný festival se konal při minulých olympiádách například v Praze, Brně a na Lipně. Cílem je přivést děti ke sportu a přenést atmosféru olympijských her do České republiky. Výhodou je, že Paříž a Most jsou ve stejném časovém pásmu, takže soutěže a vyhlašování výsledků na olympiádě bude možné sledovat u jezera on-line během dne.

Program nabídne fandění českým olympionikům, sportování pro veřejnost pod vedením instruktorů, exhibice, turnaje, paralympijské sporty. Chybět nebude ani fanzóna s obrazovkou a pódiem, kde se návštěvníci setkají se známými osobnostmi, olympioniky či medailisty z Paříže. Vedle bude olympijský dům s posezením a občerstvením a prodejna sportovního oblečení a suvenýrů. V plánu jsou také příměstské tábory pro děti od 7 do 14 let. O sportovní program se postarají celostátní svazy a místní kluby, pro které to bude příležitost k náboru dětí.

Jezero Most

Zdroj: Deník/Martin VokurkaOtevřelo se v září 2020 v místě, kde od 13. století stálo významné podkrušnohorské město Most, o 700 let později zbourané kvůli těžbě uhlí. Nyní je rekultivovaný bývalý obří důl volně přístupnou vodní plochou sloužící pro rekreaci Mostečanů, kteří bydlí v nedalekém novém městě. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody. Podle nové studie má v druhé polovině 21. století vzniknout u jezera atraktivní ekologické sídliště pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje i lanovku na hrad Hněvín, krajinné parky, kemp, loděnici a umělou vlnu pro surfaře. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera, všechny vznikly zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci.