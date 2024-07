Rekreantka Kateřina z Kadaně se sluní se stovkami dalších lidí na hlavní pláži jezera Most a na ramenou si nechává hovět svou Arianku, téměř šestiletou samičku papouška ara. Obě jsou u nejznámějšího mosteckého jezera podruhé v životě. „Je to tu skvělé. Určitě se sem ještě vrátím. Chci se přijet podívat na Olympijský festival, ale bez Arianky,“ směje se návštěvnice s pestrobarevným ptákem, kterého si kolemjdoucí fotí. K této části jezera se dostane každý bez omezení.

Většina pláže stále je a stále bude volně přístupná veřejnosti. Oplocený a zpoplatněný areál Olympijského festivalu, který potrvá od 26. července do 11. srpna, zabral u vody jen okrajovou západní část pobřeží.

Přípravy na festival vrcholí

Zhruba sto metrů pláže je ohrazeno a běžného turistu nebo cyklistu tam nepustí, protože v místě je festivalový sektor vodních sportů. Ty se soustředí kolem velkého mola s vnitřním bazénem. Kovová lávka pro pěší tuto zónu spojuje s horním festivalovým areálem, který zabral rozlehlou louku u příjezdové silnice.

V úterý 23. července byl za plotem mumraj. Dělníci stavěli další zázemí pro návštěvníky, kteří si vyzkouší víc než padesát sportů. Vidět je už centrální pódium, kde bude jedna ze dvou obřích obrazovek pro živé přenosy z Paříže a největší olympijská fanzóna v ČR.

Slavnostní zahájení Olympijského festivalu vypukne ve čtvrtek 25. července po 20. hodině, kdy začne u jezera zábavná show s koncerty a soutěžemi sportovců a celebrit. Od 20.50 hodin bude přímý přenos na ČT1. Pořadem provedou Roman Šebrle, Olga Lounová a Jan Smetana. Dorazí i kapela Mirai, Losers Cirque Company, R. Genzer, J. Kohák, Z. Godla, V. Hradílek, A. Kalivodová a další účinkující.

„V tuto chvíli finišujeme s většinou sportovišť. Poslední prvky, které tu ještě chybí, budeme ladit až do pátku, kdy se celý areál otevře pro návštěvníky,“ sdělila mluvčí Českého olympijského výboru Veronika Linková. „Nabídka sportů bude opravdu bohatá,“ dodala.

Velkou plochu dostala například atletika, královna sportu. V areálu vzniká tartanový sektor se čtyřmi dráhami na 50 metrů s doběhovou zónu. „Bude tu i časomíra, takže když návštěvník doběhne, uvidí na obrazovce čas, za kolik padesát metrů dal,“ řekla manažerka sportovního programu Tereza Doušová. Vedle bude zázemí pro další sporty, třeba hod diskem, kladivem či oštěpem. Hlavně dětem se tam bude ve vyhrazenou dobu věnovat olympionička Barbora Špotáková.

„Celý areál je velký a atletická zóna v něm je také hodně prostorná a to mám ráda, lidi se tu nebudou tlačit,“ řekla Špotáková, která se u jezera připravuje na zahájení festivalu a pořadatele pochválila. „Za vším je tu vidět hodně práce a úsilí. Doufám, že lidi přijdou. Budou mít i hezké fotky Eiffelovky na pozadí s Hněvínem a jezerem,“ dodala.

V dokončovaném areálu jsou k vidění i další známé osobnosti.

S rodinou přijela jako host Gabriela Soukalová. „U jezera Most jsem poprvé a musím říct, že už jen ta cesta sem je krásná. Je tu úplně jiný ráz krajiny, než na co jsme zvyklí. Opět se přesvědčuji o tom, že naše republika má spoustu nádherných míst,“ řekla držitelka několika medailí z biatlonu na zimních olympiádě. Soukalová ocenila zejména záměr cílit Olympijský festival na děti. „Jsem strašně ráda za taková místa, kde si hlavně děti mohou zkoušet různé sporty, protože to je pro zdraví a šťastný život ohromně důležité,“ upozornila.

Pořadatelé myslí i na seniory. V úterý 30. července bude pro ně na festivalu speciální program. Vyzkouší si sporty přizpůsobené starším lidem. Dorazit mohou i s vnoučaty.

Užijí si dospělí i děti

Lákadlem pro všechny návštěvníky bude i zóna pro vodní sporty, kde najdou třeba jachtaře i kajakáře. V bazénu se chystá také kurz plavání a na své si přijdou zájemci o potápění. Přijedou i paraplavci, kteří se chystají do Paříže na Paralympijské hry. Další zajímavou součástí festivalu bude 11. srpna Mistrovství ČR ve středním triatlonu, kdy 200 borců vyplave na jezero, pak poběží mimo areál a nakonec nasednou na jízdní kola.

Podle organizátorů Olympijského festivalu je program ojedinělé dvoutýdenní akce tak pestrý, že jeden den návštěvníkům, zejména rodinám s dětmi, stačit nebude, aby si to užili. Proto se doporučuje přijet několikrát, případně se ubytovat u jezera v připravených komfortních stanech nebo v okolí, třeba v kempu na Matyldě.

U jezera Most vrcholí přípravy na Olympijský festival (situace v úterý 23. července)., | Video: Martin Vokurka

Hlavní cesty ve festivalovém areálu budou bezbariérové. Pokud si vozíčkář nebude jistý, u brány může požádat o asistenci a dostane dobrovolníka, který ho areálem provede a pomůže mu dostat se i k vodním sportům. Provoz zaměstná stovky lidí, včetně dobrovolníků. „Pro většinu návštěvníků je dobrovolník první člověk, na kterého narazí, když přijdou do areálu. Pro nás jsou dobrovolníci velmi důležití lidé. S jejich skalní skupinou se snažíme spolupracovat celý rok,“ řekla Linková z Českého olympijského výboru.

Na festival se už předem prodaly tisíce vstupenek. Další budou na prodej přímo na místě. Největší rušno má být o víkendech a v době příjezdu českých sportovců z Paříže k jezeru Most.

V areálu budou také toalety a stánky s občerstvením. Nabídnou klasiku, například párky v rohlíku, ale také lehčí jídla a saláty v duchu zdravé životosprávy, která ke sportu patří. Pravidla chování v areálu stanoví provozní řád. Ten například zakazuje vstup se psem.

Autobusem nebo autem či pěšky

Během festivalu nebude pro osobní auta návštěvníků průjezdná hlavní silnice mezi festivalovou arénou a pláží. Autobusy se ale na zastávku „Jezero Most“ dostanou. V okolí vznikla velká záchytná parkoviště, ale aby se předešlo zácpám, mají lidé od pátku 26. července do neděle 11. srpna využívat co nejvíce MHD. „Vyzýváme hlavně mosteckou veřejnost, aby raději nechala auta doma a využila posílenou městskou hromadnou dopravu,“ sdělila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.

Častěji budou jezdit k jezeru spoje na linkách 16 a 30 a navíc jim pomohou zcela nové linky. „Bude posílena autobusová doprava v Mostě a v Litvínově i tramvajová doprava mezi městy,“ uvedla Hana Syrová z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. V sobotu a neděli bude od 8.30 do 19.30 hodin mezi Litvínovem a Mostem pendlovat nová tramvajová linka 44. V Litvínově na ni naváže nová autobusová linka 34 mezi zastávkami Koldům - Citadela - nádraží – Janov. V Mostě bude nově od 9 do 20 hodin v provozu linka 24, která spojí jezero Most s Matyldou (přes Zahražany). Kolem záchytných parkovišť bude souhrnný interval spojů všech linek přibližně 5 až 10 minut.

V rámci zahájení k jezeru od kostela dojde průvod stovek sportovců z Mostu a dalších měst Ústeckého kraje. V čele půjdou medailisté z olympiády dětí a mládeže. Festivalový areál se sportovišti se otevře v pátek 26. července ve 14 hodin.