Okresní hospodářská komora Most už rozdala 500. Dobrý list

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Okresní hospodářská komora Most již podeváté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga, primátora města Mostu Jana Paparegy a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje Radmily Krastenicsové 20 nejlepších absolventů.

V letošním roce byl udělen v pořadí již 500. Dobrý list komory, který získal absolvent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecké fakulty Petr Aubrecht v oboru aplikované nanotechnologie.

Při této příležitosti byl také oceněn historicky sedmým Dobrým listem komory speciál za první místo v matematické soutěži Logik Jiří Drexler, žák základní školy J. Arbesa Most.