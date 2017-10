Okresní hospodářská komora Most má nové vedení

Most - Předsedou OHK Most byl zvolen Rudolf Jung.

V mosteckém hotelu Cascade zvolilo shromáždění Okresní hospodářské komory Most nové vedení na další tři roky. Předsedou OHK Most byl zvolen Rudolf Jung. Místopředsedy jsou Martin Hauptvogl, Jiří Mann a Petr Scherer, členy představenstva Petr Heger, Zdeněk Kadlec, Vladimír Rouček, Petr Svoboda, Roman Viktora, Václav Zahradníček a Vladimír Zemánek. Dozorčí radu tvoří Věra Bártová, František Bláha, Iva Čerňanská, Alice Kačerová a Radek Zahradník.

Předseda OHK Most poděkoval Heleně Veverkové za dlouholetou práci ve funkci místopředsedkyně OHK Most a předal jí doklad o udělení statutu čestné členky představenstva OHK Most.