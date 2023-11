Iniciátorem nedávno odevzdané petice byl Jakub Lafek Šimandl z rodinné firmy, která má v Rozkvětu zámkařství. Aktivní Mostečan naproti středisku zároveň bydlí, takže místo dobře zná. Proto si v poslední době všiml, že kolem Rozkvětu je zvýšený nepořádek. Nechtěl však podlehnout subjektivnímu názoru a rozhodl se, že si své pozorování ověří. Řekl si, že vytvoří petici a zkusí se zeptat ostatních obyvatel, jestli to vnímají jako on a pokud ano, tak společně požádají město o pomoc. Obešel tedy domy a uspěl - získal přes sto podpisů. Nešlo mu jen o pořádek. „Chtěl jsem tím i vtáhnout místní lidi do dění. Nemám totiž rád, když někdo na něco jen poukazuje, ale nic s tím nedělá,“ sdělil Deníku autor petice. Podle něj by lidé neměli být lhostejní vůči prostředí, kde žijí, a když chtějí pomoc od města, měli by se také zapojit a vyvinout nějakou aktivitu.

Díky petici vyšlo například najevo, že u Rozkvětu je málo odpadkových košů. Když tam postávají různé skupinky, tak se nádoby rychle přeplní a kolem se válejí pohozené papírky, obaly a další smetí. V ulici Ve Dvoře mezi Rozkvětem a věžáky se odpad po vandalech zase šíří k rampám pro zásobování obchodů a údajně tam jsou potíže i s osobami pod vlivem alkoholu. Od sběru podpisů na petici se citelně ochladilo, takže venku se zdržuje méně lidí a problémy teď nejsou tak patrné. Přesto je petice podle jejího autora stále aktuální a mohly by pomoci třeba občasné pochůzky asistentů prevence kriminality či hlídek strážníků, které by vnesly do okolí Rozkvětu větší pocit bezpečí. „Jde o to, že tam prochází spousta lidí, od dětí po seniory. Frekventovaná lokalita napříč generacemi je také součástí hlavní městské třídy, takže by bylo vhodné zajistit tam lepší prostředí,“ dodal Šimandl, který je členem městského výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů.

Střílí tu, rychle přijeďte. Volali ze školy v Mostě na policii. Začalo cvičení

Městská rada se zabývala peticí na začátku listopadu po úředních kontrolách a po jednání s městskou policií a technickými službami. Radní vzali petici se 116 podpisy takzvaně na vědomí a domluvili nová opatření. „Budou tam více chodit preventisté a hlídky městské policie,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará. Kontroly podle radnice prokázaly, že v odpoledních a večerních hodinách u Rozkvětu posedává mládež na lavičkách a tím dochází ke znečišťování veřejného prostranství. Kromě častějších namátkových kontrol se proto mají zlepšit i podmínky pro likvidaci odpadků. V plánu je instalace odpadkových košů s lisem, aby se zvýšila jejich kapacita. Technické služby uklízejí okolí Rozkvětu pravidelně v rámci údržby celého centra Mostu. Skupina v montérkách zametala široký chodník u obchodů i ve čtvrtek 9. listopadu.

Soukromý Rozkvět je jedna z výrazných dominant třídy Budovatelů. Před dvanácti lety existoval záměr zastaralé obchodní středisko zrekonstruovat a rozšířit ho o pasáž s novými obchody, které by zabraly volné veřejné prostranství směrem k hlavní silnici. Město však pozemky neprodalo a později část pěší zóny zatravnilo. Před pěti lety se Rozkvět a ulice Ve Dvoře staly kulisou pro několik scén televizního seriálu Most!.

Město nedávno zahájilo kampaň Pro čistší Most, kde mimo jiné apeluje na lidi, aby dbali na pořádek a třídili odpad. „Čisté město přitahuje turisty a zvyšuje estetickou hodnotu, což může přinést ekonomické přínosy,“ upozorňuje město v kampani. Aby zlepšilo úklid a svozové služby, zavede Most od ledna 2024 poplatek za odpad ve výši 840 korun ročně na osobu, vyjma seniorů nad 65 let věku.

Mohlo by vás zaujmout: Bude někdy cyklostezka Most – Litvínov? Začíná se na tom pracovat

Zdroj: Martin Vokurka