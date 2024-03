Během bálu pořadatel vyhlásil výsledky divácké ankety za rok 2023. Nejoblíbenější mosteckou inscenací se stal Brouk v hlavě v režii Filipa Nuckollse. Kategorii Nejoblíbenější herečka vyhrála Eliška Matzkeová, kterou příznivci městského divadla ocenili převážně za roli v inscenaci Hrabě Monte Cristo. Cenu v kategorii Nejoblíbenější herec převzal Ján Burda, který diváky zaujal hlavně v inscenaci Brouk v hlavě. Nejúspěšnějšími představeními na mosteckém festivalu Young for young 2023 se staly Ropáci v podání Divadla rozmanitostí a Kytice v provedení Vyšší odborné školy herecké Praha.

Ples ve foyer mosteckého divadla byl ojedinělý. Kvůli zavřenému kulturnímu domu Repre, jenž čeká na rekonstrukci, se některé bály v Mostě zrušily nebo se přesunuly do litvínovské Citadely.

V mosteckém divadle bude rušno i v sobotu 23. března, kdy jeho zaměstnanci uspořádají 12. ročník Noci divadel s interaktivním programem. Od 19 hodin proběhne v divadle „proměna“, při které diváci obsadí různé divadelní profese a vyzkouší si přípravu inscenace až po představení. Akce se koná ke stoletému výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky a inspiruje se také novodobými proměnami společnosti na globální úrovni. Vstupné na Noc divadel je 200 korun.

