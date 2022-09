„Vedoucí odboru školství, pan magistr Kovář, mi dnes v poledne předal odvolání bez udání důvodu. Trvalo to dvacet sekund. To bylo celé,“ sdělila Deníku ředitelka. Odmítla, že by školu vedla špatně. Tlaky na ni prý trvaly dva roky.

Pětapadesátiletá Krastenicsová je členkou KSČM a kandiduje v letošních komunálních volbách na 11. místě mostecké kandidátky. Je také zástupkyní předsedy komise školské a kulturní města Most.

Zpráva o odvolání je už na webu Ústeckého kraje, který je zřizovatelem školy. Do funkce jejího ředitele radní dočasně jmenovali pověřeného zástupce. V nejbližších dnech kraj vyhlásí konkurzní řízení na nového ředitele, který se po jmenování ujme vedení školy.

Podle registru inspekčních zpráv byla Česká školní inspekce ve škole letos v dubnu. Inspektoři škole například vytkli, že kontrolní systém není účinný a řízení pedagogických procesů není efektivní. „Nedaří se přijímat účinná opatření ke zlepšení výsledků žáků ve společné části maturitní zkoušky,“ uvedli ve zprávě. Za silnou stránku naopak označili třeba promyšlenou a strategicky rozšiřovanou síť sociálních partnerů a velmi dobré prostorové a materiální podmínky pro odborný výcvik.

Podle informací Deníku policie nedávno obvinila kvůli podezření z podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny jednoho z učitelů školy, který měl s pomocí padělků diplomů předstírat vyšší vzdělání než maturitní. S učitelem škola rozvázala pracovní poměr.