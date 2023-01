Představte si, že žijete v panelákovém bytě, který se snažíte i kvůli malým dětem udržet útulný a voňavý, ale pod okny máte smetiště s potkany a za stěnou prázdné zdevastované byty a ponuré chodby. A právě v takových extrémních podmínkách žijí desítky lidí od kojenců po osamělé ženy.

Jedná se o zbylé nájemníky z bloku R 2 v ulici Hamerská na okraji litvínovského sídliště Janov. Panelák je z půlky vybydlený kvůli problémům, které jsou typické pro všechny chudinské čtvrti: dluhy, migrace sociálně slabých a soukromí vlastníci bytů z České republiky a ciziny, kteří v domě nebydlí a neuměli zastavit úpadek.

Nemají kam jít

„Teď je to tu nejhorší od té doby, co jsme se sem přistěhovali,“ svěřuje se před domem 22letý směnový dělník Milan Virak. V náručí drží dcerku a usmívá se, i když si musí připadat jako ve vězení. „Nemáme kam jít, protože nemůžeme sehnat jiný pronájem,“ říká.

V bytě žijí čtyři. On, žena a dvě děti ve věku 9 měsíců a 4 roky. „Pro mě je hlavní, že to máme doma čisté, ale mrzí mě, že když chceme s holkami ven, musíme šlapat na špínu,“ říká mladý tatínek. Před dvěma lety to prý bylo v paneláku lepší, ale teď je to děs. Nejde jen o venkovní nepořádek. Domů musel koupit bojler, aby v bytě tekla teplá voda. Studená pitná naštěstí z vodovodu teče a elektřina a teplo je taky. Alespoň zatím. Pro živitele rodiny, který dělá na ranní a noční ve fabrice u Mostu, je budoucnost nejasná. Nyní čeká, zda se situace v domě změní.

Tím, kdo dává nájemníkům naději na důstojnější prostředí, je Václav Zeman z Prahy, která získal většinu bytů. Dům chce opravit a v ideálním případě vrátit do normálu všechny opuštěné byty. Termín obnovy ještě nezná. „Jde o to, jak se seženou peníze. Teď se to vyklízí a pak přijde deratizátor, protože v současné době by to nemělo smysl, když je tam halda bordelu,“ řekl Zeman Deníku před úterní schůzkou se zástupci městské policie a radnice.

Úřady totiž stav domu a jeho negativní vliv na okolí zneklidňuje. Odpad z něj se venku hromadí už delší dobu. Zeman přijel všechny ujistit, že na nápravě pracuje. „Dům mi bohužel nepatří celý, ale teď už vlastním nadpoloviční většinu, takže s tím můžu něco dělat,“ sdělil. Podle něj je udržet pořádek v domě i pod okny obtížné. „Pořád se uklízí, ale tím, jak se byty vyprazdňují, tak se dovnitř stahují feťáci a dělají binec,“ dodal. Zda se mu podaří získat podporu menšinových vlastníků, není jasné. Ostatní byty patří pestré směsici firem a lidí z Prahy a odjinud. Někteří jsou z Ruska, třeba z přístavu Vladivostok u Tichého oceánu.

Nejhorší dům v Janově

Asistentky prevence kriminality jednají s lidmi z paneláku opakovaně, aby se situace nevymkla zcela kontrole. „Je to nejhorší dům v Janově,“ potvrdil šéf městské policie a zastupitel Martin Klika.

Koncem roku strážníky zalarmovalo masivní házení věcí z domu na veřejné prostranství a žádali úklid. Odpad uklízí část nájemníků a končí v přistaveném velkém kontejneru. „Naším cílem je, aby se ten barák stoprocentně zlepšil a normálně fungoval,“ řekl Klika před jednáním s většinovým vlastníkem. Podle velitele strážníků by hodně pomohlo, kdyby se do paneláku nestěhovaly žádné problémové rodiny.

„Tenhle dům řešíme neustále,“ shodli se tři asistentky prevence kriminality, které v úterý u paneláku klidně diskutovali s nájemníky. Někteří se ale neovládli a křičeli vzteky, protože neunesli kritiku sousedů. „Je to náš bordel, všech!“ zařvala jedna z žen, která zametala ulici.

S domem jsou údajně potíže asi deset let a loni smetí z bytů a balkónů zaplnilo 18 kontejnerů. Teď se vyklízí odpad nakupený v kumbálech a ještě není konec. „Kontejnery se točí, ale kdyby se zapojili do úklidu všichni lidi z domu, tak to bude rychlejší. Bohužel nepořádek chodí uklízet hlavně ženy, jako by tu muži ani nežili,“ řekla jedna z asistentek, které brigádníkům sehnaly alespoň rukavice a dětem dávají za pomoc bonbony.

Budoucnost nevidí růžově

Nájemník Petr Nistor má šest dětí a také neví, co dál. „Není kam jít, protože nás nikdo nechce. Když máte v občance ulici Hamerská, tak slušný byt neseženete,“ vysvětluje poté, co venku utichne hádka mezi sousedy.

Nistor v domě bydlí celý život, tedy 28 let, a vzpomíná na časy, kdy se žilo dobře. Budoucnost paneláku nevidí růžově ani po návštěvě většinového vlastníka. „Já si myslím, že se to tu zavře,“ prorokuje. Když dojde na nejhorší, zamíří možná na Slovensko za rodinou. Vadí mu, že v bytě neteče teplá a vodu musí ohřívat. Nepořádek v domě a okolí podle něj vzniká jednoduše: nájemník zmizí, hromady věcí nechá uvnitř a nový nájemník je dá na balkón, do jiného prázdného bytu nebo vše vyhodí ven, a tak to jde dokola. „Ve třech lidech jsme nedávno naplnili sedm kontejnerů,“ dodává starousedlík.

Také 54letý Štefan Horváth, který bydlí v Janově celý život a v paneláku R 2 deset let, prý uklízí po jiných. „Před Vánoci jsem sám naplnil dva kontejnery a to ještě bourám a vyklízím bytová jádra,“ upozorňuje u vchodových schodů, zatímco ženy zametají chodníky a prázdné parkoviště, kde řidiči z obav před poškozením aut neradi parkují.

„Nežije se mi tu dobře,“ povzdechne si s koštětem v ruce matka pěti dětí. „Žijeme tu už desátým rokem a postupně se to tu zhoršuje. Teď neuklízíme náš bordel. Děláme to za lidi, co se odstěhovali a nechali tady nepořádek,“ vysvětluje.

Její sousedka souhlasí. „Dávají sem lidi, co sem nepatří. Naše stížnosti nepomáhají. A pak se diví, že výtahy nefungují, protože jsou rozbité a vykradené. Jak chtějí opravit byty, když nahoru nevyvezou těžký materiál?“ zlobí se žena. O odstěhování do jiného bytu neuvažuje, zvykla si a nemá desítky tisíc korun na kauci.