Odpad zdarma město Most bolí. Lidi ho neplatí a úřad přišel o půl miliardy

Letos je to už 15 let, co Mostečané neplatí radnici za odpad. Tahle tradice, vyvolaná jedním politickým slibem, by ale mohla skončit. Město totiž obětuje za lidi desítky milionů korun ročně, aby smetí nezaplavilo ulice.

Svoz odpadu, ilustrační foto | Foto: Deník/Přemysl Spěvák