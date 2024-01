„Výběr poplatku zatím pobíhá nad očekávání dobře. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ řekl Deníku primátor Marek Hrvol. I on už poplatek uhradil. Zvolil snadnější internetovou platbu přes radniční portál, kde zjistil svůj variabilní symbol. Řada jiných lidí chodí platit na úřad. Pokladna v jeden den přijala i několik set tisíc korun. Podle primátora se jedná o první vlnu poplatníků, kteří chtějí mít platbu co nejdřív za sebou. Patří k nim hlavně starší lidé. „Chci to mít z krku. V únoru mi už bude pětašedesát, takže zaplatím jen poměrnou částku, kterou mi tu vypočítali,“ sdělil u pokladny senior, který dorazil s hotovostí. Radnice od poplatku osvobodila jen lidi starší 65 let.