Roční poplatek tak bude od ledna 840 korun za osobu a bude povinný pro všechny lidi, včetně batolat, s trvalým pobytem v Mostě a pro vlastníky místních bytů, rodinných domů či chat, ve kterých není nikdo přihlášen. Poplatek bude možné hradit po splátkách, například měsíčně. Důležité je, aby celá suma byla zaplacena do 31. prosince příslušného roku. Kromě osob, které jsou z placení osvobozeny ze zákona, nebudou za odpad platit Mostečané starší 65 let. Ti dostali výjimku a poplatek za ně uhradí radnice.

Mostecké zastupitelstvo před Vánoci novelizovalo ještě tři vyhlášky o dalších místních poplatcích. Byly to však jen formální úpravy, aby se vyhovělo nové legislativě. „Sazby se nemění. Rozhodli jsme, že do těchto poplatků sahat nebudeme,“ sdělil primátor.

Stejný jako letos tak zůstane místní roční poplatek za psa. Za jednoho psa v bytě zaplatí jeho držitel v Mostě 1 000 korun a za každého dalšího psa, kterého má, 1 500 korun. Komu je přes 65 let, uhradí za psa 200 a za každého dalšího 300 korun. Stejný poplatek jako senior platí ten, kdo má psa v rodinném domě.

Nemění se ani sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Mostecká radnice bude i v roce 2024 vybírat například od filmařů 10 korun za den za každý metr čtvereční zabraný pro natáčení a od kolotočářů týdenní paušál 7 000 korun za umístění lunaparku.

Nepodražil ani místní poplatek z pobytu, který hradí turisté ubytovaní v hotelu či kempu. Sazba v Mostě bude nadále 10 korun za každý den pobytu.

Radnice ponechává na stejné úrovni také své koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti, takže roční sazba za byty, domy a pozemky vlastníkům v Mostě nepodraží víc, než stanoví stát. Pokud ale vládní ekonomická opatření sníží příjmy města výrazněji oproti plánu, vedení radnice nevylučuje otevření debaty o úpravě koeficientů na další roky.

Litvínov si od ledna 2024 začne vylepšovat příjmy zvýšeným poplatkem za odpad. Sazba vzroste z 250 na 800 korun na osobu za rok. Poloviční poplatek se týká dětí do 15 let a seniorů od 65 let. Zvýhodnění jim radnice poskytne automaticky. Všichni plátci budou moci poplatek uhradit až do 30. listopadu příslušného roku, a to najednou či ve splátkách. „Zdaleka však příjmy od občanů nepokryjí veškeré náklady města na likvidaci tuhého komunálního odpadu,“ upozornila starostka Kamila Bláhová (ANO).

Další miliony korun Litvínov získá vyšším zdaněním nemovitostí v průmyslové oblasti Záluží a Růžodolu, kde od ledna naroste firmám místní koeficient z 2 na 5. Podle radnice se tak vyrovnají negativní dopady výrobních činností na město. Jde hlavně o zplodiny, hluk, prašnost a dopravní zátěž. Získané peníze chce město investovat do svých objektů a veřejných služeb.