Dlouho nic, a teď tolik akcí najednou. Masový běh Night Run v centru, obří klouzačka v parku, folkový festival, výroční mše, show na venkově… To vše vypukne v sobotu 15. srpna. A než se otevřou školy, budou ještě hlavní závody na autodromu, ekologický festival Recykult, divadelní přehlídka a další srazy. Mostecko má štěstí, že patří k oblastem s nejnižším rizikem nákazy covid-19.

Od 1. března se v okrese Most nakazilo koronavirem celkem 60 obyvatel. V úterý 11. srpna bylo aktuálně 14 nemocných. Dohromady 41 lidí se vyléčilo, 5 zemřelo. Okres má 114 tisíc obyvatel.

„Situace v mosteckém okrese je v celku příznivá,“ řekla Deníku ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. Zdravotníci evidují jen omezený počet nemocných. Jedná se o lokalizované případy se známými zdroji nákazy. Žádné ohnisko komunitního šíření se neprokázalo.

Podle Šimůnkové na akcích v Mostě a okolí stačí dodržovat celostátní mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Při delším pobytu v davu je však třeba dbát zvýšené opatrnosti a preventivně si vzít s sebou do kapsy ochranu dýchacích cest. „Když budou diváci ve větší skupině, tak je vhodné použít roušku,“ uvedla hygienička. Dezinfekce rukou je podle ní důležitá hlavně u občerstvení a toalet.

Obavy z koronaviru snižují zájem o sobotní běhání v centru Mostu. Na Night Run dorazí podle vývoje registrace zřejmě 800 až 900 nadšenců. Loni jich bylo 1 500. „Očekáváme nižší účast než obvykle,“ sdělil Tomáš Pavel z pořádající společnosti Event media. Několik běhů odstartuje v intervalu od 17.45 hodin a 21.30 hodin. Na startu bude dezinfekce a doporučení nosit na náměstí roušky.

Ve stejný den bude v sousedním parku Šibeník 50 metrů dlouhá nafukovací vodní klouzačka. Atrakce se otevře pro lidi v plavkách od 10 do 17 hodin za celodenní vstupné 150 korun.

Kromě bezpečnostních rozestupů 1,5 metru a doprovodu dospělých u dětí do 10 let se žádné omezení nevyžaduje. V době, kdy se skluzavka zavře, začne v přesunutém kostele slavnostní bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie. Správa chrámu nevylučuje, že přijde přes sto lidí, a proto budou povinné roušky. Stovky lidí se očekávají na bezplatné hudební přehlídce Folkový Most v amfiteátru na Benediktu, kde se od 14 do 22 hodin vystřídá pět kapel. Ani tam se zatím žádná zvláštní opatření nechystají.

Festival se bude konat souběžně s 10. ročníkem veselice Patokryjská vlna v obci Patokryje. Ta chystá koncerty, diskotéku, soutěže, atrakce pro děti a show Vladimíra Hrona. Starosta Karel Řehák počítá s tím, že návštěvníků bude pod tisíc. „Víc ani nemůžeme,“ řekl. Obec může počet lidí regulovat, protože vybírá vstupné 100 korun. Na bezpečnost a pořádek dohlédne bezpečnostní agentura.

Nejvíce omezenou srpnovou akcí se stane evropský šampionát tahačů na autodromu, který musí splnit řadu podmínek. Poslední víkend v měsíci vzniknou v areálu čtyři oddělené divácké sektory, každý pro maximálně tisíc lidí. Vstupenky jsou v prodeji do vyčerpání limitu. „Doporučené jsou roušky,“ dodal mluvčí autodromu Jan Foukal. Hlídané zóny zahrnou vlastní vstup, WC i občerstvení. Fanoušci dostanou na ruku pásku s barvou jejich zóny a do jiných sektorů je nepustí. Autodrom vykáže značnou ztrátu na vstupném, protože hlavní závody sezóny běžně navštěvují desítky tisíc fanoušků z ČR a ciziny. Letos nebude ani doprovodný program s atrakcemi pro rodiny s dětmi.

Zatímco na poloprázdném závodišti budou jezdit trucky, v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě odehrají svá komorní představení amatérské soubory při třídenním divadelním festivalu PřeMostění. S hygienickým opatřením nemají být problémy ani u Repre, kde část prostranství 29. srpna zabere volně přístupný ekologický festival Recykult. Na programu jsou koncerty, přednášky a workshopy.