/FOTO, VIDEO/ Ve velkém sále mostecké radnice se sešli poprvé krajští radní se zástupci obcí okresu Most. Kraj chce s místními samosprávami víc komunikovat, aby nepřibývalo potíží.

Setkání starostů z Mostecka s vedením kraje a jeho úřadu. | Video: Martin Vokurka

Bečov je velká vesnice. Má zhruba 1 400 obyvatel, a tak není divu, že se obecní samospráva snaží udržet co nejvíc veřejných služeb, aby lidi nemuseli za vším jezdit do měst. Týká se to i zdravotnictví. V Bečově mají ordinaci ti nejžádanější lékaři – všeobecný, pediatr, gynekolog a zubař. „Nevíme ale, jak to bude do budoucna. Někteří lékaři už mají důchodový věk,“ upozornila starostka Jitka Sadovská.

Podobné obavy panují v řadě obcí a čím dál častěji se o nedostatku nových lékařů hovoří i ve městech. Sadovská byla první komunální političkou, která v úterý 14. března s tímto tématem vystoupila v diskuzi na Dni s Ústeckým krajem. Zástupci obcí okresu Most se s vedením Ústeckého kraje a krajského úřadu setkali ve velkém sále mostecké radnice, kde během dvou hodin probrali hodně problémů a řešili také posílení vztahů mezi krajem a obcemi.

Mládež jezdí do Chanova za studiem. Ojedinělá střední škola nabídne nové obory

„Musíme se spojit a víc komunikovat,“ vysvětlil hejtman Jan Schiller hlavní cíl nové aktivity, která měla v Mostě premiéru. Další Den s Ústeckým krajem bude v dubnu v Chomutově, v květnu v Lounech, v červnu v Teplicích, v září v Litoměřicích, v říjnu v Ústí nad Labem a v listopadu v Děčíně. Podle hejtmana musí být krajská samospráva a krajský úřad dostupnější institucí, otevřenou nejrůznějším podnětům od obcí, na které je třeba rychle reagovat.

Zkušenosti z dalších setkání ukáží, jak toho region umí využít. Zatím je dáván za vzor Moravskoslezský kraj, který se dokáže na celostátní úrovni lépe prosadit. Jenže právě zdravotnictví je dost složité téma všude, nevyjímaje Ústecký kraj, který potřebuje lékaře i do svých velkých nemocnic, natož do vesnic.

„Naše možnosti jsou velmi omezené,“ připustil krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl, který je zároveň starostou Žatce. „V Žatci máme podobný problém,“ dodal. Hejtmanství nyní vkládá naděje do dokončované Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje a na podzim chce masivněji podpořit některé oblasti, kde chybí zdravotnický personál. Podle Laibla by měly pomoci hlavně pojišťovny a stát. Hovoří se o společném postupu za účasti jednotlivých obcí či měst.

Lepší ordinace, bydlení pro lékaře, motivace zůstat

Zvažuje se například vybavení ordinací, zajištění bydlení či posílení motivace studentů zdravotnických oborů, aby se zavázali zůstat v regionu po absolvování škol. Už nyní se stipendia pohybují v řádu statisíců korun. Pilířem zdravotní péče zůstane sedm krajských nemocnic, kam kraj pošle další stovky milionů korun. Podpora se bude týkat i hospiců, včetně těch mobilních.

Starostové a krajští radní na Dni s Ústeckým kraje v Mostě řešili i sociálně vyloučené lokality. „U nás hodně dětí po základní škole skončí na úřadu práce, a pak se toulají po ulicích. To je problém,“ řekl starosta Obrnic Stanislav Zaspal. Podle něj se obec snaží zajistit mládeži volnočasové aktivity, ale část teenagerů se nezapojuje. Náměstek hejtmana pro oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek doporučil rozšířit nabídku vzdělávání prostřednictvím pobočky střední školy. „Tudy by mohla vést cesta,“ uvedl.

Jako bývalý starosta Kadaně uvedl příklad dobré praxe, kdy město podpořilo vznik méně náročných učebních oborů pro slabší žáky, které stáhlo z ulic. Podle Zaspala se děti z Obrnic na tzv. éčkové obory hlásí, ale brzy končí, protože rodiče je nepodporují. „Je to dlouhodobá sisyfovská práce, která vyžaduje zapojení obce, neziskovek a rodičů. Když se ale podaří uspět s prvními dětmi, ostatní je budou následovat,“ uvedl Kulhánek. Starosty pozval na krajský úřad, kde bude 12. dubna jednání o sociálně vyloučených lokalitách a zákonu o podpoře bydlení s možností výkupů bytů v deprivovaných zónách. Kulhánek je podle svých slov ochotný jezdit radit do obcí, které o to požádají. „Nedělá mi to vůbec problém,“ dodal.

Politici a úřednici jednali také o budoucnosti nebezpečného styrenu na skládce Celio, krajských dotacích, větrných elektrárnách, energetickém využití odpadu, přípravě CHKO Krušné hory, dopravní obslužnosti a o nedostatečném financování vesnic z rozpočtového určení daní. Primátor hostitelského města Most Marek Hrvol první Den s Ústeckým krajem ocenil. „Je to skvělá platforma pro naší komunikaci," řekl. Po ukončení hlavního programu pokračovaly neformální rozhovory u připraveného pohoštění.