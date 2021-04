Na prvního máje začne vozit rekreanty k jezeru Most městská hromadná doprava. Spojení s jezerem zajistí autobusová linka č. 16, jejíž trasa se prodlouží z konečné u Kostelního hřbitova. Informoval o tom dopravní podnik. Nová zastřešená zastávka je vedle parkoviště u hlavní pláže.

Autobusy. Ilustrační foto. | Foto: DPmML

První spoj k jezeru bude od nádraží vyjíždět v pracovní dny v 8.10 hodin, o víkendech a o svátcích v 9.30 hodin. Cesta potrvá 10 minut. Spoje budou jezdit v hodinových intervalech, během letní sezony od 30. května do 30. září každou půl hodinu, a to celý den o víkendech a svátcích a v pracovních dnech od odpoledne do večera. Poslední spoj bude odjíždět od jezera po půl osmé večer.