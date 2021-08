Vakcínové volno bude asi jen v krajských organizacích. Pro soukromé firmy by to znamenalo další náklady.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Na dva dny volna se možná mohou těšit zaměstnanci krajského úřadu a krajských příspěvkovek, kteří se nechali očkovat. Na svém posledním zasedání to doporučila rada. Podobný krok zvažují i některé místní samosprávy. Oproti tomu soukromý sektor k podobným motivačním krokům zřejmě nepřistoupí, pro firmy a podnikatele by to bylo příliš nákladné.