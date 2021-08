Očkovací centrum v tělocvičně Sportovní haly Most ukončí svou činnost. Posledním provozním dnem bude neděle 29. srpna.

Velkokapacitní očkovací centrum v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Od pondělí 30. srpna bude očkování proti covidu-19 pokračovat v nemocnici, kde se pro to uvolní přednáškový sál ve vstupním vestibulu budovy B. Očkovat se tam bude od pondělí do soboty od 7.30 do 15 hodin i bez předchozí registrace. Očkovací místo pro děti ve věku 12 až 15 let je v ambulanci dětského a dorostového oddělení v pavilonu C, které lze využít v pátek od 7.30 do 12 a od 12.30 do 14.30 hodin.