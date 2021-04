/FOTO, VIDEO/ V tělocvičně městské sportovní haly v Mostě začalo ve čtvrtek 22. dubna v 8 hodin ráno očkování proti covidu. Toto velkokapacitní očkovací centrum nahradilo zrušené nevyhovující očkovací místo v poliklinice mostecké nemocnice. Ranní nápor s frontou před tělocvičnou během dopoledne opadl.

Otevření velkokapacitního očkovacího centra v tělocvičně mostecké sportovní haly 22. dubna. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Byla jsem rychle hotová. Netrvalo to ani deset minut a ani to nebolelo. Šlo to jako po másle,“ řekla Deníku první očkovaná, 65letá Jiřina Rešová z Mostu, která ještě, jako každý po očkování, musela před odchodem z tělocvičny 15 minut čekat v zadní čekárně. Do nemocnice ráno zbytečně nešla. To, že došlo ke změně a očkuje se v tělocvičně, se prý dozvěděla ze sms zprávy od ministerstva zdravotnictví. K tělocvičně dorazila s manželem před půl osmou.