V Mostě se začíná očkovat ve sportovní hale. Co je dobré vědět

Ve čtvrtek 22. dubna zaniklo očkovací místo v poliklinice mostecké nemocnice a nahradilo ho velkokapacitní očkovací místo v tělocvičně Sportovní haly Most. Proti covidu bude očkovat každý den včetně víkendů od 8 do 18 hodin. Deník formou otázek a odpovědí přináší přehled toho, co by měl zájemce o očkování vědět.

V tělocvičně Sportovní haly Most se začne očkovat proti covidu ve čtvrtek 22. dubna. Ve středu si prostory prohlédli zástupci radnice, Ústeckého kraje a mostecké nemocnice. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Mohu přijít na očkování do sportovní haly bez objednání?

Ne, každý zájemce o očkování se musí nejprve zaregistrovat na internetovém portálu centrálního rezervačního systému. Tam je vše podrobně popsáno. Registrovat se mohou lidé ze schválených skupin, například obyvatelé starší 65 let. Věk pro očkování se postupně snižuje. Co když přece jen přijde někdo neregistrovaný?

Nebude očkován. Když je někomu 76 let a rozhodl se až teď pro očkování, může si rezervovat termín?

Ano, je to samozřejmě možné. Stále platí také možnost registrovat se pro očkování u praktického lékaře. Kdo žije v mosteckých domovech pro seniory či v penzionech pro seniory, mohl využít mobilního očkovacího týmu. Očkovací centrum v Mostě je připravené. Chce zvládnout až tisíc lidí za den Přečíst článek › Proč se zrušilo očkovací místo v mostecké nemocnici?

Prostor už nevyhovoval počtu zájemců o vakcíny, jejichž dodávky navíc porostou. V poliklinice byla úzká ulička, kde se lidi srocovali a nedodržovali rozestupy. I pro personál tam bylo očkování náročné. V tělocvičně sportovní haly je větší a přehledně uspořádaný prostor pro celý proces očkování včetně administrace a čekáren. Je to i komfortnější. Proč byla vybrána zrovna tělocvična městské sportovní haly?

Město Most, Ústecký kraj a Krajská zdravotní označily prostorný objekt ze nejvhodnější a dobře přístupný. Mimo jiné bezbariérový, má samostatný vstup, je dostupný sítí MHD (u haly je zastávka tramvají hlavních linek 4 a 2 a autobusová zastávky linky 17) a kolem jsou parkoviště. Sportovci v sále netrénovali, protože to zakazují vládní opatření (basketbalisté, kteří používali sál na trénink, mají nyní vyhrazeno opravené hřiště na Benediktu). Mohou se nechat v mostecké hale očkovat i obyvatelé okolních vesnic a lidé z Litvínovska?

Ano, nové očkovací centrum slouží - stejně jako nemocnice - hlavně pro celou spádovou oblast (okres Most). Bude v tělocvičně lékař?

Ano, v první fázi, kdy se očekává několika set lidí denně, bude na očkování dohlížet jeden lékař. S větším náporem (do kapacity 1000 lidí denně) budou lékaři dva a zdvojnásobí se i počet zdravotních sester a personálu v administrativě. Toto navyšovaní se očekává už v květnu. Očkování v Mostě se přesune z nemocnice do tělocvičny sportovní haly Přečíst článek › Musím mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny?

Ano, průkazka je nutná. Když mám rezervovaný termín na 10 hodin, mám přijít raději o něco dřív?

Je lepší přijít včas, v tomto případě tedy v 10 hodin. Kdyby každý přišel třeba o půl hodiny dřív, lidé by se hromadili, což není žádoucí. Je možné přijít dovnitř s doprovodem?

Ano, v případě, že potřebujete podporu či asistenci, pokud jste například senior s omezenou schopností pohybu či máte jiný zdravotní handicap. Není však možné přijít do očkovacího centra například s partou kamarádů. Jak dlouho celá procedura potrvá?

To se zjistí až v prvních dnech provozu. Musíte počítat s úvodní administrativou i s povinným 15minutovým sezením v čekárně po očkování. Personálu práci ulehčíte, když vyplníte čitelně formulář s udělením souhlasu s výkonem a budete dodržovat další pokyny. Počítejte s tím, že to potrvá o něco déle než antigenní testování na covid. Řidička v Litvínově srazila chodkyni. Policie hledá svědky nehody Přečíst článek › Mohu si vybrat druh očkovací látky?

Ne, výběr vakcíny na přání není možný. Očkuje se podle dodávek v daném období. Co bude k dispozici v rezervovaný termín, se nedá předem zjistit. Dostanu v hale později i druhou dávku?

Ano, s tím se počítá. V plánu je kompletní očkování. Když někdo přijde do nemocnice ještě ve čtvrtek 22. dubna a v pátek 23. dubna, bude tam očkován?

Ne, očkovací místo je už zrušené. Velkokapacitní očkovací centrum v mostecké sportovní hale ho nahradilo. Pro všechny neinformované, kteří se ve čtvrtek a pátek dostaví na očkování do nemocnice, je zajištěna v půlhodinovém intervalu kyvadlová doprava mikrobusem ke sportovní hale. Jaká je adresa očkovacího centra?

Sportovní hala Most, a.s., tř. Budovatelů 112/7, 434 01 Most (vstup je z ulice U Sportovní haly).