„Kadaň získala přebytek dávek vakcíny, které měly být rozdělené mezi praktické lékaře v kraji, část se nám ale nečekaně vrátila.“ Právě tato věta, kterou radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje Radim Laibl vysvětloval, kde kraj před týdnem získal část dávek, aby se v kadaňském očkovacím centru za víkend mohlo při velké akci očkovat více než 4100 lidí, vyvolala velkou nevoli mezi praktiky v regionu. „Hodně nás toto vyjádření naštvalo. Žádné vakcíny jsme rozhodně neodmítli,“ reaguje Roman Houska, krajský šéf Sdružení praktických lékařů. Podle Laibla mohlo dojít k nedorozumění.

„Chceme očkovat, ale dosud jsme neměli čím. Žádné vakcíny nám neměly přijít, žádné jsme neodmítli. Kdyby jsme vakcíny dostali, určitě je proočkujeme,“ potvrzuje mostecký lékař a předseda krajského Sdružení praktických lékařů Roman Houska.

Týden před očkovací akcí v Kadani, která proběhla o víkendu 6. a 7. března, se podle něj mezi koordinátory pouze mluvilo o tom, že by praktici mohli dostat zhruba 1000 dávek. Jenže tehdy ještě nebyly ordinace ani zařazeny do očkovacího systému, tam získaly přístup až v březnu. Domluva prý byla, že bude lepší tuto dodávku směřovat do větších center.

„Mluvilo se o 10 krabičkách, které bychom rozdělovali mezi skoro tři stovky praktiků v kraji. Navíc tehdy jsme ještě ani neměli přístup do systému, nevědělo se, kolik má který praktik zaregistrovaných pacientů, ani nevím, podle čeho bychom to rozdělovali. Sami nám přitom hned říkali, že to dokáží rychle vyočkovat ve svých centrech. Dohodli jsme se tehdy proto, že tyto dávky sami vyočkují v centrech, že to bude prozatím rychlejší. Nic tedy tehdy přijít nemělo, nic jsme neodmítali, ani nevraceli,“ vysvětluje Houska s tím, že tato debata proběhla v závěru února. V březnu, kdy k očkování došlo, se pak prý o této dodávce už vůbec nemluvilo. Deník o vyjádření požádal také krajského koordinátora očkování. Aleš Chodacki ale na položené dotazy neodpověděl.



Radim Laibl, krajský radní pro zdravotnictví, v reakci připustil, že mohlo dojít k nedorozumění, komunikačním potížím. „Bylo mi řečeno, že jde o tisíc dávek, které nevyočkují praktici. Že dávky prozatím odmítli. Že mají ještě problémy se zapojením do systému, přerozdělením vakcín mezi sebou, že je zatím nechtějí. Nechtěli jsme, aby to leželo někde ve skladech, chtěli jsme to co nejrychleji proočkovat, proto tyto vakcíny směřovaly do Kadaně,“ řekl Laibl.



Kraj pak k tisícovce dávek přidal další várku vakcín, které do regionu přišly a v Kadani pak uspořádali velkou očkovací akci. Během víkendu tak proočkovali zhruba 4100 lidí. Aktuálně tamní nemocnice čelí nařčení, že očkovala i některé lidi, kteří na to neměli nárok. Nemocnice to ale odmítá.

A proč byla vybrána právě Kadaň? „Hledali jsme někoho, kdo dokáže tento vyšší počet zvládnout. Oslovili jsme několik center, řada z nich by ale byla schopná proočkovat jen stovky, proto jsme se obrátili na Kadaň, která se na to dokázala připravit,“ pokračoval Laibl.



Podle krajského radního šlo také o jakýsi test, jak budou fungovat velká očkovací centra, až bude vakcíny dostatek. „Chtěli jsme proočkovat co nejvíce lidí. Vyzkoušet si, jaké to bude, až bude větší množství vakcín, vychytat případné chyby. Byli jsme také kritizovaní, že se u nás neočkuje dost rychle, chtěli jsme to otestovat, jak to ve větších centrech půjde. Myslím, že se to povedlo, naočkovalo se dost lidí a to je nejdůležitější,“ uvedl Radim Laibl.



„Kadaň je jedním z největších očkovacích center v kraji, společně s Ústím jde o centra prvního typu, fungují tam sedm dní v týdnu. Byla na to připravená, přichystala devět týmů, proto jsme vakcíny směřovali tam,“ dodal krajský radní.

Praktici v kraji mají nakonec začít očkovat v příštím týdnu od 15. března, zpočátku malá část z nich. První dávky vakcín AstraZeneca mají přijít 26 ordinacím. Dorazit má 2600 vakcín. Zástupci kraje říkají, že postupně by se situace s dostupností vakcín měla zlepšovat.



V Ústeckém kraji je zhruba 350 praktických lékařů. Do očkování se chce zapojit velká většina, v ordinacích jsou na to nachystáni. „Z členů našeho sdružení praktických lékařů v kraji je připravena očkovat naprostá většina. Praktici očkovat rozhodně chtějí, problém je s nedostatkem vakcín,“ potvrdil šéf sdružení praktiků v regionu Houska. „Jsme připraveni začít hned, jak vakcíny dorazí,“ dodal.