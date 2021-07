Také Ústecký kraj na jejich vybudování již pracuje. "Očkovací centrum bez registrace u nás vznikne v Obchodním centru Forum v Ústí nad Labem, uvažujeme ještě o druhém, v úvahu přichází Obchodní centrum Central Most," uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Spustit je chtějí zástupci kraje co nejdříve, předpoklad je, že do dvou týdnů by měly určitě fungovat. Vakcíny by měly být k dispozici dvě. Buď jednodávková Johnson & Johnson nebo dvoudávkový Pfizer/BioNTech.