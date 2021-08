Více než 80 % v Loučné pod Klínovcem či v Rochově na Litoměřicku. Naopak jen něco málo přes 40 % ve Výsluní, Obrnicích, Lobendavě, Hrobčicích či Zálužicích. V proočkovanosti lokalit v Ústeckém kraji jsou obrovské rozdíly. Více lidí má vakcínu proti koronaviru ve větších sídlech, ale také tam, kde od začátku běžela osvěta a byli aktivní. Naopak nejnižší čísla jsou v obcích, ze kterých to lidé do očkovacích center mají dále, a také ve vyloučených lokalitách.

„Snažili jsme se být od začátku očkování aktivní a máme zodpovědné obyvatele,“ usmívá se starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. Městečko v horách na Chomutovsku má nejvyšší podíl naočkovaných proti covidu-19 v Ústeckém kraji.

Vakcínu tam dostalo už 85,3 % lidí starších šestnácti let, injekci si nechalo píchnout 87 lidí, neočkovaných je jen 15. „Od začátku jsme aktivně oslovovali naše občany, že je možnost se očkovat v Kadani. Pro starší obyvatele, kteří se neměli jak dostat, měli problémy s dopravou, jsme organizovali svozy. Snažili jsme se dělat osvětu, informovat lidi, nabídnout jim možnosti, kde to jde. Když měl někdo potíže, snažili jsme se mu pomoci, případně ho odvézt,“ prozradila recept Müllerová.

Stříbro v regionu vybojoval Rochov na Litoměřicku (81,9 %), bronz Malé Březno na Ústecku (77,9 %).

Na druhé straně žebříčku jsou často obce a městečka, odkud to mají lidé do míst, kde se očkuje, dál.

„Nevíme, čím to je. Ale možná tím, že jsme v horách, dál od očkovacích míst. Lidé to mají k očkování poměrně daleko. Také jsme tu díky odlehlosti neměli tolik nakažených a lidé se možná méně bojí,“ říká starosta Výsluní na Chomutovsku Ladislav Kareš. Právě ve Výsluní je očkovaných úplně nejméně v kraji, vakcínu tam má zatím jen 41,2 % lidí nad 16 let. Vakcínu tam má 147 lidí, bez ní je zatím 210. Daleko od vakcinačních center je také Lobendava v okrese Děčín. Tam má očkování zatím jen 44,3 %.

Další mají problém s vyloučenými lokalitami. „Nízká proočkovanost je u nás podle mého způsobena také složením obyvatelstva,“ myslí si obrnický místostarosta Josef Karas. V Obrnicích dostalo vakcínu proti koronaviru zatím 671 lidí, nemá jí 951. Naočkovaných je tam pouze 41,4 % lidí nad 16 let.

Obce, kde očkování zatím pokulhává, chtějí více spolupracovat s krajem na osvětě, plánují být ještě aktivnější v lákání lidí k vakcinaci. Chtějí také využít služeb očkovacího autobusu, který Ústecký kraj chce vypustit na silnice v září.

„Hned jak bude možnost, chceme využít nabídku kraje. Měl by k nám přijet očkovací autobus,“ plánuje Karas. „Dostali jsme nabídku na očkovací autobus. Určitě ji využijeme, chceme s krajem spolupracovat i na osvětě. Doufáme, že se nám ho sem povede dostat co nejdříve. Budeme včas informovat lidi, kdy přijede, kde bude stát, bude tam možnost se nechat očkovat bez registrace,“ tvrdí starosta Výsluní.

Očkovací autobus má v Ústeckém kraji rozšířit možnosti nechat se vakcinovat právě v místech, která jsou vzdálenější centrům, kde se běžně očkuje. Kraj plánuje, že vakcínu tam dostanou desítky lidí denně. Má jezdit i do těch „nejzapadlejších“ a nejodlehlejších obcí. „Bude mít daný jízdní řád a bude objíždět celý kraj,“ ujišťuje hejtman Jan Schiller.

Očkovací autobus

Jízdní řád se má brzy sestavovat právě ve spolupráci s obcemi. „Autobus bude upraven na to, aby celé očkování proběhlo přímo v něm. Lidé nastoupí, vyplní formulář a na konci autobusu je oočkují. Zároveň v něm budou moci počkat potřebných patnáct minut po vakcinaci,“ doplňuje hejtman.

Dále budou jezdit po kraji také mobilní očkovací týmy. Ty mají mířit hlavně do vyloučených lokalit. V kraji takto už osm měsíců jezdí čtyři sanitky, ve vyloučených lokalitách naočkovaly už stovky lidí. „Zapojení mobilních očkovacích týmů je strategií, kterou chceme rozvíjet. Hodně pomáhají, je o ně zájem. Nyní už se nepohybujeme v řádech desítek tisíc nových registrací na očkování. Jde nám o každého jednotlivce, každý naočkovaný je pro nás velmi cenný. Proto jsou mobilní týmy řešením, ať už pro očkování ve vyloučených lokalitách, nebo když to mají lidé na očkování daleko, případně se nezaregistrovali z různých jiných důvodů,“ míní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ve větších sídlech Ústeckého kraje se proočkovanost proti covidu-19 pohybuje kolem 60 %. Například v Děčíně ještě nemá vakcínu 14 459 lidí, očkovaných je tam 63,6 % starších 16 let. V Chomutově má vakcínu 60,6 % obyvatel, injekci si nenechalo dát téměř 16 tisíc lidí. V Kadani je proočkovanost 63,2 %, v Litoměřicích 67,1 %. Teplice evidují 61,3 % očkovaných, Bílina naopak jen 49,1 %. V Mostě má vakcínu 60,8 % lidí starších 16 let, v Lounech 63,7 %, v Žatci 65 %.

V České republice jsou už dvě malé obce, kde jsou očkovaní už všichni obyvatelé – Lesní Jakubov na Třebíčsku a Čilá na Rokycansku. Naopak jen 17 % hlásí z Vyškovce na Uherskohradišťsku.

Okres Ústí nad Labem



Velké Březno:

76,7 % očkovaných ve věku nad 16 let (1459 očkovaných, 443 neočkovaných)

Trmice:

51,6 % očkovaných ve věku nad 16 let (1343 očkovaných, 1260 neočkovaných)



Okres Děčín



Arnoltice:

72,6 % očkovaných ve věku nad 16 let (252 očkovaných, 95 neočkovaných)

Lobendava:

44,3 % očkovaných ve věku nad 16 let (104 očkovaných, 131 neočkovaných)



Okres Chomutov



Loučná pod Klínovcem:

85,3 % očkovaných ve věku nad 16 let (87 očkovaných, 15 neočkovaných)

Výsluní:

41,2 % očkovaných ve věku nad 16 let (147 očkovaných, 210 neočkovaných)



Okres Litoměřice



Rochov:

81,9 % očkovaných ve věku nad 16 let (86 očkovaných, 19 neočkovaných)

Staňkovice:

38,7 % očkovaných ve věku nad 16 let (12 očkovaných, 19 neočkovaných)



Okres Louny



Líšťany:

75,1 % očkovaných ve věku nad 16 let (290 očkovaných, 96 neočkovaných)

Zálužice:

44,4 % očkovaných ve věku nad 16 let (36 očkovaných, 45 neočkovaných)



Okres Most



Malé Březno:

77,9 % očkovaných ve věku nad 16 let (134 očkovaných, 38 neočkovaných)

Obrnice:

41,4 % očkovaných ve věku nad 16 let (671 očkovaných, 951 neočkovaných)



Okres Teplice



Žim:

73,8 % očkovaných ve věku nad 16 let (121 očkovaných, 43 neočkovaných)

Hrobčice:

46,4 % očkovaných ve věku nad 16 let (560 očkovaných, 647 neočkovaných)



Data k 21. srpnu 2021