Do Mostu přijede v pátek 22. října očkobus. Zájemci o očkování bez registrace si mohou vybrat z několika míst.

Před Repre bude speciální vůz s očkovacím týmem od 14 do 14.20 hodin, u Sportovky v ulici Moskevská od 14.40 do 15.00, na parkovišti u aquadromu do 15.20 do 15.40, na parkovišti u VZP v ulici Višňová od 16 do 16.20 a v ulici Velebudická na parkovišti naproti benzince MOL od 16.40 do 17 hodin.