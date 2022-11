V pátek 4. listopadu se bude v litvínovské knihovně konat komiksový workshop se známým spisovatelem, scénáristou a lektorem Jiřím Walkerem Procházkou. Účastníci se seznámí zážitkovou formou se základními atributy komiksu od starověku až po současnost.

Jiří Walker Procházka v Litoměřicích. Archivní foto. | Foto: archiv školy

Procházka je zároveň zasvětí do tajů tvorby komiksů, aby se sami na malou chvíli stali autory tohoto žánru. Akce je určena zejména mladým lidem ve věku od 13 do 26 let, ale přijít mohou i zájemci z řad dospělé veřejnosti. Procházka je držitelem řady literárních cen zejména za scifi a fantasy. Píše i detektivky a dětské knihy.