„Policisté pouze zadokumentovali přestupkové jednání, konkrétně podezření ze spáchání přestupku neoprávněný vstup do důlního díla a přestupku neuposlechnutí výzvy,“ potvrzuje mluvčí krajské policie Jana Slámová. „Tohoto jednání se měly dopustit osoby, které neoprávněně vnikly do lomu Vršany. Přestupky budou v zákonných lhůtách předány příslušným správním orgánům k projednání,“ doplnila policejní mluvčí Slámová.

Krátce po vniknutí aktivistů oznámila společnost Sev.en Energy, že škodu za zastavená rypadla bude vymáhat. Zda tak učinila a jak je škoda vysoká, se společnost na dotaz Deníku zatím nevyjádřila.

V důlním pásmu se pohybovala stovka osob, která se účastnila akčního víkendu třinácti ekologických a aktivistických organizací. Ty chtěly upozornit na problematiku spalování uhlí a možnosti přechodu na zelenou energii. Vniknutí do lomu bylo dle organizací pokojným projevem občanské neposlušnosti.

„Klimatická krize ohrožuje práva občanů garantovaná českým ústavním pořádkem, zejména Listinou základních práv a svobod, jako jsou právo na život, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu zdraví. Podle průzkumů považuje přes osmdesát procent lidí z České republiky klimatickou krizi za závažný problém, více než polovina lidí z uhelných regionů si navíc přeje konec uhlí do patnácti let či dříve,“ dodává Pavel Solanský z hnutí Limity jsme my, které akci zastřešovalo.