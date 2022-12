Obrnice schválily rozpočet, investují do výměny veřejného osvětlení

Obec Obrnice, která má 2 230 obyvatel, bude v příštím roce investovat například do výměny svítidel veřejného osvětlení, do měřičů tepla a do výstavby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Vyplývá to z obecního rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo.

Obrnice na Mostecku. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka