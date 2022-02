Zdroj: DeníkJejí výtvarnou dílnou už prošla řada šikovných žáků. Školní obrazy s nimi vystavovala i v Americkém kulturním centru velvyslanectví USA v Praze.

I když mohla pracovat a bydlet jinde, v Obrnicích zakořenila a ze školy neodešla. „Vybudovala jsem si tu své zázemí a pracuje se mi tu dobře. Nevím, co by mě odsud vyhnalo. Možná bych musela být vyhořelá paní učitelka, ale to já bohudík nejsem,“ svěřuje se. Vyhovuje jí pestrá pracovní náplň. Kromě výtvarky na 2. stupni učí občanskou výchovu, je zástupkyní ředitelky a výchovnou a kariérní poradkyní, vede keramický kroužek a donedávna na Katedře výchov uměním UJEP Ústí nad Labem učila externě budoucí pedagogy. Také sama maluje a vystavuje.

Děti se snaží motivovat, aby se výtvarné tvorby nebály a nestresovaly se z toho, že se jim něco nepovede. Vybudovala pro ně výtvarný kabinet s dostatkem pomůcek získaných z různých projektů, takže mohou zkoušet i náročnější techniky. Kdysi našla ve škole kvalitní starý tiskařský lis a rozjela s žáky celoroční projekt na linority. Výsledné tisky jsou mezi pracemi, které zdobí celou školu. V kabinetu je i znak obce Obrnice vytvořený žáky z plastového odpadu, který uspěl v krajské soutěži a vystavoval se i v Brně na výstavišti. Obec za to žáky odměnila výletem do 3D kina a finančně podpořila další výuku.

Obrnice čelí dlouhodobě velké migraci obyvatel. Pro školu je zásadní udržet stabilní počet žáků, kteří by v obci zůstali a nestěhovali se pryč. Problémem je také čas. V 6. a 7. třídě jsou dvě hodiny výtvarné výchovy týdně, vyšší ročníky mají jen jednu hodinu, přesněji 45 minut, což je málo. O to naléhavěji Hana Matuštíková nabádá své žáky, kolegy a budoucí učitele, aby se výtvarce věnovali, nepodceňovali ji a nevyměňovali hodiny výtvarné výchovy za jiné předměty, aby v nich dohnali zameškanou látku. „Pokud děti neseznámíme s technikami výtvarné výchovy na základní škole, většina z nich se s nimi už nemusí nikdy setkat. To, co si vyzkouší a naučí na základní škole, je pro ně obrovské plus,“ upozorňuje pedagožka. Ve výtvarné dílně se žáci učí také spolupracovat a komunikovat, což souvisí i s občanskou výchovou.

Hana Matuštíková nedávno znovu rozjela ve škole odpolední keramický kroužek pro druhý stupeň, na který mohou chodit i dospělí, včetně učitelů. Kdo chce, tak si může přijít něco vytvořit. „Pro dospělé je to úžasný relax, který potřebují také pedagogové, protože jejich vytíženost je tu velká,“ říká výtvarnice a pedagožka.

Mgr. Hana Matuštíková

Výtvarnice a pedagožka. Absolventka PedF UJEP Ústí nad Labem a PedF UK Praha. V ZŠ Obrnice začínala jako vychovatelka školní družiny. Jako učitelka se specializuje na výtvarnou výchovu pro 2. stupeň. Pochází ze zaniklé obce Libkovice. Bydlí v Obrnicích. Když maluje obrazy svou oblíbenou technikou, štětce nepoužívá. Stačí jí tiskařská barva, hadr, ředidlo a zmuchlaný papír. Svou tvorbu vystavovala také společně se svými žáky.