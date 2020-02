„Není to žádná autobiografie. Příběh je od A do Z smyšlený,“ prozradila autorka s tím, že vůbec první větu příběhu o poklidném životě, který se v průběhu několika okamžiků změnil v peklo, napsala před jedenácti lety.

„Kniha samotná se vlastně rodila zhruba osm měsíců. Zbylých deset let jsem se k psaní vracela jen velmi sporadicky. Nebyl prostě čas, věnovala jsem se rodině, práci a koníčkům, mezi nimiž vede zejména tanec. Na prahu loňského roku jsem si ovšem řekla, že to své malé dílko zkusím dokončit. A podařilo se,“ svěřila se sympatická rodačka z Obrnic u Mostu, kde se svým manželem a dvěma už dospělými dětmi stále žije.

Když bylo hotovo, oslovila nakladatelku Markétu Harasimovou a čekala, co se bude dít. Podle ní to bylo stresující období. „Měla jsem přirozeně strach, že reakce bude odmítavá. Ale bylo to nakonec úplně naopak,“ vzpomněla na okamžik, který by začínající spisovatelce mohl závidět i leckterý zkušený literát. „Paní nakladatelka se po přečtení anotace románu pro knihu nadchla, okamžitě chtěla poslat celý rukopis a hned druhý den mi nabídla smlouvu. No a po třech měsících už byl román na pultech knihkupectví,“ upřesnila debutující autorka.

A ohlas mezi čtenáři je příznivý. Kniha vyšla v nákladu 500 kusů a už je téměř celý vyprodaný. „To mě opravdu velice mile překvapilo, protože kniha samozřejmě není v žádné prodejně hned na očích, je zastrčena mezi stovkami dalších titulů. Ale nakladatelka předvedla dobrou marketingovou práci, když titul propagovala na sociálních sítích, a hodně pomohla doporučení mých nejbližších, přátel a kamarádů,“ vypočítává Blanka Kubíková možné důvody pozitivního přijetí knihy mezi čtenáři.

Inspirací premiérového knižního příběhu byl autorce dnešní trochu šílený svět. Příběh s prvky thrilleru nešetřící erotickými pasážemi sleduje zamilovanou mladou ženu, kterou vzápětí po svatbě domněle dokonalý manžel uvězní ve sklepení kamenné tvrze a kde prožívá nejhrůznější okamžiky svého života.

Pro obec s 2 230 obyvateli je to událost. „Jsme na Blanku právem hrdí. To, co dokázala, je povzbuzující i inspirující,“ řekl starosta Obrnic Stanislav Zaspal. Vše nasvědčuje tomu, že kariéra spisovatelky po úspěšné prvotině neskončí. Už totiž pracuje na další knize. „Tentokrát to bude klasický román pro ženy. Víc ale prozrazovat nechci, doufám, že čtenáře, zejména tedy čtenářky, nezklamu,“ zmiňuje autorka.

Blanka Kubíková

je druhým slavným jménem spojeným s Obrnicemi. Tím prvním je herečka Florence Marly, která se narodila jako Hana Smékalová (1918 – 1978) a prosadila se i v Hollywoodu. Ve filmech nebo televizních seriálech hrála po boku takových velikánů, jakými byli Humphrey Bogart, Lee Marvin, Charles Bronson, Bill Cosby nebo Dennis Hopper. Věhlasný československý režisér Otakar Vávra ji v roce 1948 obsadil do role princezny Vilemíny ve filmu Krakatit.