Kdy jste byli naposledy na mosteckém Hněvíně? Hradní restaurace na známém kopci je sice zavřená a opravují se hradby, ale historický areál s vyhlídkami je volně přístupný.

Děkanský kostel s rybníčkem a novým mostem k jezeru Most. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Lidé tam chodí na procházky i během nouzového stavu a vychutnávají si výhledy na Most a jeho okolí. Je to velmi oblíbené místo Mostečanů a jeho návštěvníků. Není divu, že i na Hněvíně se odehrála jedna z epizod televizního seriálu Most!.