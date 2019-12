Litvínovské muzeum automobilových veteránů zvolilo pro letošní adventní čas zajímavou, ale hlavně poutavou vánoční výzdobu.

Litvínovské muzeum automobilových veteránů v předvánočním čase září | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Provozovatelé muzea prostory kolem hlavní budovy a některé vystavené vozy obložili bílými světly, která září pěkně do dálky. Určitě je nepřehlédnou cestující v tramvaji, která buď míří směrem do Mostu, nebo do Litvínova přijíždí.