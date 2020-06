Akci doprovázel program, při němž se představili nejen tvůrci filmu, ale také někteří jeho protagonisté. Nechybělo ani setkání s hokejisty a jejich autogramiáda.

Snímek ukazuje život profesionálních hokejistů a jejich fanoušků v sezoně, v které tradiční klub nejprve uspořádal Open air zápas v saských Drážďanech s rekordní extraligovou návštěvností, a poté až do posledního kola bojoval o udržení v nejvyšší české soutěži. Kvůli pandemii Covid-19 se film nedočkal oficiální premiéry v kině, ale vysílal se na internetové platformě GoOut.

Fanoušci tak měli v pátek jedinečnou možnost vychutnat si úspěšný dokument z dílny Bez frází také v kině. „Cheza je opravdu jen jedna. V Bez frází to moc dobře víme. Hokej v Litvínově je hlavně o lidech, stejně jako film, díky kterému jsme nakonec i my prožívali závěr sezony stejně emotivně jako fanoušci.

Jejich ohlasy předčily veškerá naše očekávání, o to víc nás pak mrzelo, že jsme vinou pandemie přišli o možnost premiéry filmu v zaplněném sále. Jsme moc rádi, že se svět vrací do normálu a mohli jsme se s filmem do výjimečného hokejového města konečně vrátit" řekl režisér dokumentu Adam Sušovský.